Dynamo Dresden Abwehrchef Thomas Keller trainiert wieder mit der Mannschaft. Nach zehn Wochen Pause wegen Gehirnerschütterung blickt er optimistisch auf sein Comeback.

Thomas Keller, der Abwehrchef von Dynamo Dresden, macht nach einer langen Verletzungspause deutliche Fortschritte auf seinem Weg zurück in die Mannschaft. Der 27-jährige Profi hat zehn Wochen pausieren müssen, da hartnäckige Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung seine Rückkehr verzögerten. Jetzt rückt sein Comeback beim Zweitligisten endlich greifbar näher, wie der Spieler erstmals öffentlich bestätigt.

Dauer der Genesung unterschätzt

Die Genesung dauerte länger als erwartet, da die Folgen einer Gehirnerschütterung oft tückisch sind. Keller räumt ein, dass solche Kopfverletzungen leicht unterschätzt werden, selbst von erfahrenen Spielern. Die Symptome können vage verlaufen, wobei sich der Zustand zunächst zu bessern scheint, um dann nach wenigen Tagen wieder deutlich schlechter zu werden.

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Ein strikter Stufenplan vorgeschriebene Regenerationsschritte muss bei solchen Verletzungen strikt befolgt werden. Treten bei einem Schritt Probleme auf, erfolgt ein Rückschritt zur vorherigen Stufe. Keller gab zu, dass er diesen Prozess nicht vorantreiben konnte, da jede Steigerung der Belastung zu sofortigen Beschwerden führte.

Ursache und spezielle Therapieformen

Die Verletzung ereignete sich bei einem Kopfballduell mit dem Eintracht Braunschweig Profi Kevin Ehlers. Der Hieb landete genau an einer Stelle über dem Ohr, wo relativ wenig knöcherner Schutz vorhanden ist. Diese spezifische Trefferstelle trug maßgeblich zur Persistenz der Symptome bei.

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Um die Beschwerden zu lindern, suchte Keller den Kontakt zu einem Neurologen und arbeitete eng mit einem Neuroathletiktrainer zusammen. Die Therapie, umgangssprachlich auch als Gehirnjogging bezeichnet, konzentriert sich auf visuelle Reize. Spezifische Übungen wie der schnelle Wechsel zwischen langem und kurzem Blick sollen die Wahrnehmung und die kognitive Belastbarkeit schrittweise wiederherstellen.

Die Symptome äußerten sich durch extreme Müdigkeit nach lockeren Einheiten und den Bedarf an zwei Stunden Mittagsschlaf. Abends traten Kopfschmerzen auf, die mit Problemen in der visuellen Wahrnehmung einhergingen. Die Kombination aus medizinischer Überwachung und gezieltem Training hat in letzter Zeit jedoch erste positive Effekte gezeigt.

Unterstützung durch Verein und Kollegen

Dynamo Dresden ermöglichte dem Spieler einen völlig freien Zugang zu benötigten Ressourcen. Der Verein gab Keller die vollständige Handlungsfreiheit, zu bestimmen, welche Maßnahmen der Genesung dienen und welche nicht. Diese flexible Herangehensweise trug erheblich zum aktuellen Fortschritt bei.

Neben der medizinischen Betreuung holte sich Keller auch Rat von ehemaligen Mitspielern. Julian Pauli, der während der vergangenen Saison von Köln nach Dresden ausgeliehen war, teilte seine eigenen Erfahrungen mit der Verletzung. Diese kollegiale Unterstützung bot weitere wertvolle Hinweise für den Heilungsprozess.

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Ausblick auf das nächste Spiel

Der gebürtige Münchner kann die körperliche Belastung nun deutlich erhöhen, ohne dass sofortige negative Reaktionen auftreten. Ein spezielles Kopfballtraining soll testen, ob Keller auch unter diesen Bedingungen voll belastbar ist. Er geht davon aus, dass hierbei keine weiteren Probleme auftreten werden.

Beim upcoming Spiel am Sonntag gegen den Tabellen-Dritten Kaiserslautern steht der Abwehrchef jedoch noch nicht zur Verfügung. Zwei Monate wenig bis gar kein Training stellen eine massive Hürde für die körperliche Kondition dar. Es bleibt abzuwarten, wie er die Belastung wegsteckt und ob er noch in diesem Kalenderjahr zum Einsatz kommt.

Trotz der Verzögerung bleibt das Ziel klar, wieder Vertrauen in das eigene Spiel aufzubauen. Keller betont die Notwendigkeit, vernünftig mit der eigenen Gesundheit umzugehen, auch wenn der Wunsch zu spielen groß ist. Die Lichtblicke am Ende des Tunnels geben ihm recht, um mit der Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft fortzufahren.