Thomas Markle erneut festgenommen: Hausarrest in Florida gebrochen

Thomas Markle wurde in Florida wegen Verstoßes gegen den Hausarrest festgenommen. Die Ermittlungen zu Vorwürfen gegen ihn laufen weiter.

Der Vater von Meghan Markle, Thomas Markle, ist erneut in Haft genommen worden. Der achtundachtzigjährige Mann hatte sich das elektronische Überwachungsgerät um ein Uhr vierundvierzig Uhr Ortszeit in einer Senioreneinrichtung in Florida entfernt. Diese Handlung stellt einen direkten Verstoß gegen die Auflagen seines Hausarrest s dar und führte zur sofortigen Festnahme durch die Behörden.

Abruptes Ende des Hausarrests

Bill Essayli, der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, bestätigte die Details der Festnahme. Er erklärte, dass Markle das Gerät selbstständig abgetrennt habe, während er sich in der Pflegeeinrichtung aufhielt, in der er derzeit untergebracht ist. Dieser Akt der Manipulation an der Kontrolltechnik brach die rechtlichen Bedingungen, unter denen er zuvor freigelassen worden war.

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Vorherige gerichtliche Entscheidungen

Bei einem früheren Gerichtstermin in Tampa im Bundesstaat Florida war die Freilassung von Markle angeordnet worden. Das Gericht hatte entschieden, dass er in sein Seniorenheim zurückkehren darf, jedoch unter strengen Auflagen. Er sollte dort unter Hausarrest stehen und mittels eines elektronischen Fußfessels überwacht werden, um sicherzustellen, dass er die Einrichtung nicht unbefugt verlässt.

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Ermittlungen in Kalifornien und Philippinen

Parallel zu den Entwicklungen in Florida laufen intensive Ermittlungen in den Vereinigten Staaten. Zwei Lagerräume in der Region Los Angeles wurden durchsucht, die Markle seit fast zwei Jahrzehnten gemietet hat. Bei diesen Durchsuchungen sicherten die Behörden Bildmaterial und Bücher, die mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen in Verbindung gebracht werden. Zudem waren bereits belastende Materialien auf den Philippinen gefunden worden.

Reaktion der Familie und politische Konsequenzen

Meghan Markle hatte im Oktober mitgeteilt, dass britische Sicherheitsbehörden sie bereits im Jahr zweitausendachtzehn über beunruhigende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert hatten. Diese Warnungen beeinflussten auch die Hochzeitszeremonie im selben Jahr. Thomas Markle reiste nicht nach Großbritannien, sodass Prinz Charles, der damalige Thronfolger, Meghan am Altar führte. Die Anklageverlesung für die aktuellen Vorwürfe soll zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden.