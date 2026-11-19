Ein Gericht in Florida hat festgestellt, dass Thomas Markle wegen Kinderpornografie-Ermittlungen verhandlungsfähig ist. Details zum Gutachten und zum weiteren Verfahren.

Ein Bundesgericht in Florida hat entschieden, dass Thomas Markle, der Vater der Herzogin Meghan, für verhandlungsfähig ist. Diese Feststellung des Gerichts ist ein entscheidender Schritt im laufenden Ermittlungsverfahren gegen den 82-Jährigen. Der Richter akzeptierte ein Gutachten eines unabhängigen Psychiaters, das die geistige Eignung des Angeklagten bestätigte. Damit fallen potenzielle rechtliche Hürden, die aufgrund der vor Kurzem diagnostizierten Demenz entstanden waren.

Psychiatrisches Gutachten bestätigt Eignung

Der behandelnde Psychiater stellte in seinem Bericht klar fest, dass Thomas Markle die Vorwürfe und die möglichen rechtlichen Konsequenzen hinreichend verstehen kann. Die Richterin Lindsay Griffin nahm dieses Gutachten am Donnerstag offiziell als Beweismittel an. Somit steht einer weiteren Bearbeitung des Falls durch die Justiz keine medizinische Unfähigkeit mehr entgegen.

Also read Markle vor Gericht: Philippinen stellen Anklage wegen Missbrauchsdarstellungen

Dieses Ergebnis beendet die Unsicherheit darüber, ob eine Gerichtsverhandlung im aktuellen Stadium überhaupt stattfinden kann. Die Befürchtungen, die Demenz-Erkrankung könnte eine Prozessführung unmöglich machen, wurden durch die fachliche Einschätzung widerlegt. Die rechtlichen Grundlagen für die weiteren Schritte sind nun gelegt.

Festnahme und Ermittlungshintergrund

Thomas Markle wurde ursprünglich am 6. November in einer Seniorenresidenz in Lakeland, Florida, festgenommen. Zuvor hatten FBI-Ermittler zwei Lagerräume in Kalifornien durchsucht, die auf seinen Namen registriert waren. Bei dieser Durchsuchung wurden angeblich Aufnahmen entdeckt, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen. Die Strafanzeige bezieht sich zudem auf Bilder, auf denen er mit einem minderjährigen Mädchen zu sehen sein soll.

Advertisement

Nach der ersten Inhaftierung durfte der 82-Jährige vorübergehend gegen Kaution in seine Wohnanlage zurückkehren. Diese Freiheit endete jedoch schnell, als er mitten in der Nacht seine elektronische Fußfessel entfernte. Aufgrund dieses Verstoßes gegen die Auflagen wurde er erneut festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Maßnahmen dienten der Sicherstellung seiner Person.

Reaktionen der Familie und Rechtsverteidigung

Samantha Markle, die Halbschwester von Herzogin Meghan, unterstützte ihren Vater am Donnerstag persönlich am Bundesgericht in Tampa. Sie traf dort ein, um ihn bei der Anhörung zu begleiten. Beide erschienen im Gerichtssaal, wobei Thomas Markle im Rollstuhl transportiert wurde. Seine Tochter und deren Partner Mark Phillips waren ebenfalls vor Ort und zeigten ihm Zuwendung.

Auf die Frage nach dem Befinden ihres Vaters erklärte Samantha Markle, es gehe ihm großartig. Diese positive Einschätzung steht im Gegensatz zum ernsten Strafverfahren. Mary Claire Wolf, die Anwältin von Thomas Markle, bestreitet die Vorwürfe gegen ihren Mandanten weiterhin. Sie wird das Gutachten eventuell anfechten, falls das Verfahren nach Kalifornien verlegt wird.

Weiterer Procedere und politische Bezüge

Meghan Markle selbst hat seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater. Sie gab bereits 2019 an, schwere Vorwürfe gegen ihn zu kennen. Aus Sorge um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder hielt sie ihn von diesen fern. Die aktuellen Ermittlungen treffen die Herzogin offensichtlich schwer, auch wenn sie nicht direkt angeklagt ist.

Advertisement

Am 1. Dezember steht die nächste Anhörung in Florida an. Ein zentrales Element des weiteren Verfahrens ist die mögliche Anklage durch eine Grand Jury. Sollte diese Anklage erhoben werden, wird das Verfahren an die Bundesgerichte in Kalifornien übergeben. Dieser Wechsel würde den Schauplatz und die beteiligten Juristen ändern.