Der Vater von Herzogin Meghan steht in Kalifornien und den Philippinen unter Anklage. Die Grand Jury bestätigte die Vorwürfe des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials. Die rechtlichen Schritte gegen ihn gehen weiter.

Ein Gericht in Kalifornien hat die formelle Anklage gegen Thomas Markle, den Vater der britischen Herzogin Meghan Markle, bestätigt. Der 82-jährige Mann wird wegen des mutmaßlichen Besitzes von kinderpornografischem Material in zwei Fällen angeklagt. Diese Entscheidung wurde von einer Grand Jury getroffen, einer Gruppe von Geschworenen, die auf Basis der Beweismittel der Staatsanwaltschaft prüft, ob eine Anklage erhoben werden darf.

Formelle Anklage in Los Angeles und Untersuchungshaft

Thomas Markle muss in den nächsten Wochen in Los Angeles vor Gericht erscheinen, um die Anklagepunkte gegen ihn persönlich entgegenzunehmen. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in der kalifornischen Metropole. Der zuständige Staatsanwalt Bill Essayli gab bekannt, dass die rechtlichen Verfahren direkt nach der Bestätigung durch die Grand Jury weitergehen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer schweren Belastung der Beweislage aus, was die weiteren Schritte im Justizprozess unterstreicht.

Also read Thomas Markle soll jahrelang Kinder in Asien beschenkt haben

Bill Essayli warnte davor, dass dem 82-Jährigen im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten eine hohe Strafe droht. Die konkreten Details der Strafhöhe wurden im vorliegenden Kontext nicht präzisiert, doch wird von einer signifikanten rechtlichen Konsequenz ausgegangen. Die Anklage basiert auf Ermittlungen, die sich sowohl auf den US-Bundesstaat Kalifornien als auch auf die Philippinen erstrecken. Die parallelen Verfahren in den beiden Ländern zeigen die internationale Dimension des Falls.

Details der Ermittlungen und Fundorte der Beweise

Laut der offiziellen Anklageschrift soll Thomas Markle unter anderem kinderpornografische Fotonegative besessen haben. Zu den beschlagnahmten Materialien gehören Aufnahmen von Kindern, darunter auch von einem Kind, das zum Zeitpunkt der Entstehung weniger als zwölf Jahre alt war. Diese spezifische Altersangabe ist ein zentraler Bestandteil der juristischen Einordnung der Vergehen. Die Staatsanwaltschaft stuft den Besitz solcher Materialien als schwerwiegendes Verbrechen ein, das besonders hohe Schutzinteressen betrifft.

Advertisement

Die Ermittler wurden zuvor informiert, dass der 82-Jährige entsprechendes illegal aufbewahrtes Material auf den Philippinen lagerte. Zusätzlich wurden zwei Lagerräume in Los Angeles als weitere Aufbewahrungsorte identifiziert. Auf Grundlage dieser Hinweise wurden von den Behörden gezielte Durchsuchungen durchgeführt. Bei diesen Maßnahmen wurden die fraglichen Datenträger sichergestellt, die als direkter Beweis für die Vergehungen dienen. Die räumliche Trennung der Lagerorte auf zwei Kontinenten erschwert jedoch möglicherweise die vollständige Aufklärung des gesamten Umfangs des Materials.

Parallelverfahren auf den Philippinen und Rolle von Thomas Markle Jr.

Neben den Verfahren in den USA laufen parallel Ermittlungen und rechtliche Schritte auf den Philippinen. Vorige Woche hatten die philippinischen Behörden ebenfalls eine Anzeige gegen Thomas Markle erstattet. Ihm werden dort zwei Fälle des mutmaßlichen Verbreitens, Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Hinzu kommt ein weiterer Fall des reinen Besitzes solchen Materials, was die Anzahl der Vorwürfe international erhöht.

Der entscheidende Auslöser für die Ermittlungen auf den philippinischen Inseln war die Zusammenarbeit von Thomas Markles Sohn, Thomas Markle Jr. Im Oktober gab er den philippinischen Behörden vier Kisten voller technischer Geräte über. Zu den abgegebenen Gegenständen gehörten Computer, Mobiltelefone, externe Festplatten und alte Videokassetten. Thomas Markle Jr. hatte diese Datenträger im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu gefunden.

Die Provinz Cebu liegt etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Von dort aus begannen die behördlichen Maßnahmen, die zur Entdeckung des mutmaßlichen Materials führten. Die Übergabe der Kisten durch den Sohn gilt als Schlüsselmoment, da sie den Behörden direkten Zugriff auf die digitalen und analogen Beweismittel verschaffte. Diese Zusammenarbeit des Sohnes mit den Strafverfolgungsbehörden hat die juristische Lage für den Vater massiv verschärft.

Advertisement

Reaktion von Meghan Markle und familiäre Konflikte

Meghan Markle hat sich nach Bekanntwerden der schwerwiegenden Berichte öffentlich geäußert. Die 45-Jährige zeigte sich zutiefst bestürzt über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Sie betonte, dass sie bereits im Jahr 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen Thomas Markle informiert worden war. Diese Information gab sie Ende Oktober mit, um die langjährige Kenntnis der Probleme innerhalb der Familie darzulegen.

Meghan Markle hat seit langem ein schwieriges und distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war im Jahr 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Die Abwesenheit des Vaters war ein öffentliches Thema und spiegelte die angespannten familiären Verhältnisse wider. Aufgrund seiner Nichtteilnahme führte der damalige britische Thronfolger Charles, Prinz von Wales, Meghan Markle an diesem Tag zum Altar.

Die aktuellen rechtlichen Entwicklungen stehen im direkten Zusammenhang mit diesen langjährigen familiären Problemen. Die Tatsache, dass Sicherheitsbehörden bereits vor Jahren Warnungen aussprachen, unterstreicht die Persistenz der Vorwürfe. Für Meghan Markle bedeutet dies eine erneute Belastung durch die öffentlichkeitswirksamen Verfahren. Die juristischen Schritte in Kalifornien und auf den Philippien werden weiterhin den Fokus der Medienaufmerksamkeit behalten.