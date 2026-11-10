Thomas Markle nach Entfernen der Fußfessel erneut in Gewahrsam

Der Vater von Herzogin Meghan sitzt nach dem mutmaßlichen Entfernen seiner Fußfessel in Florida wieder in Haft. Ihm wird der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, was er bislang zurückweist.

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, ist erneut in Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben der US-Behörden soll der 82-Jährige in Florida seine elektronische Fußfessel entfernt haben, kurz darauf wurde er wieder festgenommen. Nun wartet Thomas Markle auf eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Tampa.

Der Fall hat eine Vorgeschichte: Thomas Markle war zunächst aus einem Seniorenheim in Lakeland im US-Bundesstaat Florida mit einem Krankenwagen abgeholt und festgenommen worden. Stunden später ordnete ein Richter seine Freilassung unter Auflagen an. Zu diesen Auflagen gehörte die elektronische Überwachung, üblicherweise mithilfe einer Fußfessel.

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Fußfessel entfernt und erneute Festnahme in Florida

Nach Darstellung des stellvertretenden US-Staatsanwalts Bill Essayli hat Thomas Markle die elektronische Überwachung gegen 1.45 Uhr nachts entfernt. Wenig später sei er wieder in Gewahrsam genommen worden, so Essayli.

Der Richter hatte neben der Fußfessel auch eine Begutachtung von Thomas Markles geistiger Zurechnungsfähigkeit angeordnet. Der entsprechende Bericht soll laut Gericht bis zum 20. November vorliegen. Am 6. November warteten Sicherheitskräfte vor dem Seniorenheim in Lakeland auf die Ankunft von Thomas Markle, wie eine Aufnahme dieses Tages zeigt.

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Ermittlungen um Kinderpornografie auf den Philippinen

Gegen Thomas Markle wurde Anklage wegen des Besitzes von Kinderpornografie erhoben. Den Vorwurf weist er bislang zurück. Ins Rollen gebracht haben soll den Fall eine Entdeckung Tausende Kilometer entfernt auf den Philippinen.

Thomas Markle Jr., der Sohn von Thomas Markle und Halbbruder von Herzogin Meghan, berichtete der britischen Zeitung 'Sun', er habe beim Ausräumen des früheren Hauses seines Vaters auf der Insel Cebu eine große Sammlung mit Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs gefunden. Nach seinen Worten handelte es sich um Hunderte, wenn nicht Tausende Aufnahmen, die in Kisten gelegen hätten.

Thomas Markle Jr. erklärte, er habe daraufhin sowohl die philippinische Polizei als auch das FBI eingeschaltet. Der Fund führte die Ermittler laut den Berichten schließlich zu zwei Lagerräumen im Raum Los Angeles. Dort wurden nach Angaben von Bill Essayli rund 78 Gegenstände sichergestellt, darunter Dias, Filmnegative und Bücher. Diese Gegenstände sollen entsprechendes Material enthalten.

Gesundheitszustand und Hintergrund des Angeklagten

Thomas Markle lebte zuletzt auf den Philippinen. Dort erlitt er in diesem Jahr einen Schlaganfall, außerdem musste ihm das linke Bein amputiert werden. Danach kehrte er in die USA zurück, wo nun das Bundesgericht in Tampa über sein weiteres Vorgehen entscheiden wird.

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Die Begutachtung seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit dürfte für das Verfahren von Bedeutung sein. Bis zum 20. November soll der Bericht vorliegen, danach wird sich zeigen, wie die Justiz mit dem Fall weiter verfährt. Bis zur Anhörung gilt für Thomas Markle die Unschuldsvermutung, da die Vorwürfe bislang nicht gerichtlich festgestellt sind.