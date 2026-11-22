Neue Enthüllungen belasten Thomas Markle. Sein Sohn berichtet von jahrelangen Weihnachtsgeschenken an Kinder in Asien und Mexiko. Die Details bestätigen frühe Zweifel an seiner Person.

Thomas Markle (82) sitzt derzeit in Untersuchungshaft, da gegen ihn der Verdacht auf Kinderpornografie ermittelt wird. In diesem Kontext werden nun verstörende neue Details zu seiner Vergangenheit bekannt, die das Bild des ehemaligen Vaters einer Herzogin nachhaltig prägen. Es geht dabei um den Vorwurf, er habe über viele Jahre hinweg regelmäßig Weihnachtsgeschenke an kleine Kinder geschickt. Diese lebten bei ihren Familien in den Philippinen, in Kambodscha und in Vietnam. Die Art und Weise der Kontakte sowie die Verteilung dieser Pakete erwecken nach heutigen Maßstäben den Anschein gravierender problematischer Verhältnisse.

Motive und Reisen in die Dritte Welt

Laut Berichten lösten die regelmäßigen Auslandsreisen von Thomas Markle sowie seine großzügigen Gesten bei seinem Sohn Thomas Markle Junior zunächst keinen direkten Verdacht aus. Der 82-Jährige hatte seine Motive für das Handeln lange Zeit verschleiert oder als philanthropisch dargestellt. Er gab an, die Geschenke an Freunde zu versenden, die er während seiner Zeit in Asien kennengelernt habe. Thomas Markle Junior erinnerte sich daran, dass sein Vater in den 1990er Jahren eine große Tüte mit Paketen gezeigt hatte. Dabei konnte er einige der Adressen auf den Etiketten erkennen. Als er nach dem Hintergrund dieser Sendungen fragte, erhielt er die Erklärung, es handle sich um Geschenke für Freunde in dieser Region.

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Zeugenaussagen und familiäre Enthüllungen

Die chronologischen Angaben von Thomas Markle Junior stützen die Schwere der Vorwürfe. Der Sohn gab an, seinen Vater in den 1980er Jahren Reisen in die sogenannte Dritte Welt unternehmen gesehen zu haben. Diese Praktiken seien jedoch weit über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt worden. Bis vor etwa zehn bis fünfzehn Jahren habe der Vater jedes Jahr im Dezember Geschenke verschickt. Für Thomas Markle Junior war das Verhalten seines Vaters lange ein Rätsel gewesen. Er bezeichnete ihn als netten Kerl und sah keinen Grund, die Handlungen in Frage zu stellen. Erst die jüngsten rechtlichen Entwicklungen und die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern lassen die Situation aus einer komplett anderen Perspektive erscheinen.

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Polizeiliche Funde in Mexiko und Los Angeles

Zusätzlich zu den Aussagen seines Sohnes berichtet die Presse, dass Thomas Markle der Polizei Kisten mit Material übergeben hat. Dieses Material soll er im Haus seines Vaters auf den Philippinen entdeckt haben. Auch in Mexiko gibt es Hinweise auf kompromittierende Gegenstände. In einem Lagerraum in der Nähe seines ehemaligen Wohnsitzes in Rosarito, einem Ort an der Grenze zu den USA, wurden Barbie-Puppen gefunden. Diese Funde stehen in direktem Zusammenhang mit den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Die Polizei untersucht, ob diese Gegenstände Teil eines umfangreicheren Netzwerks von Kinderpornografie waren.

Weitere belastende Details kommen aus seiner früheren Heimatstadt Los Angeles. Thomas Markle soll dort regelmäßig einer asiatischen Familie mit kleinen Kindern Spielzeug geschenkt haben. Seine Kinder, Thomas Markle Junior und die Herzogin Meghan, berichten, dass sie zwei Jahre hintereinander zwei große Müllsäcke voller Spielzeug abgeliefert haben. Für diese Transporte fuhren sie von Mexiko nach Hollywood. Neben den materiellen Gaben gab Thomas Markle der Familie auch Geld. Diese Kombination aus Geschenken und Geldzahlungen an Minderjährige wird von Ermittlern nun unter dem Aspekt des möglichen Kindesmissbrauchs und der Ausbeutung neu bewertet. Die Herzogin Meghan (45) war sich dieser schweren Vorwürfe gegen ihren Vater bereits seit 2019 bewusst. Die aktuellen Ermittlungen und die neuen Zeugenaussagen führen dazu, dass die familiäre Beziehung und die öffentliche Wahrnehmung von Thomas Markle weiterhin stark unter Druck stehen. Die Justiz wird nun klären müssen, wie diese Handlungen rechtlich einzuordnen sind.