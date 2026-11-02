Thomas Markle: Umzug ins Demenzheim vor FBI-Vernehmungen

Thomas Markle Sr. wird in ein Demenzheim verlegt. Seine Tochter Samantha organisierte den Wechsel, was Zweifel an seiner Vernehmungsfähigkeit weckt.

Thomas Markle Senior, der 82-jährige Vater der britischen Herzogin Meghan, befindet sich derzeit in einem einschneidenden Wandel seiner medizinischen und rechtlichen Situation. Er wird von seiner bisherigen Pflegeeinrichtung in Florida in eine spezialisierte Einrichtung für Demenzpatienten verlegt. Diese Entwicklung fällt in einen hochsensiblen Zeitraum, da gegen ihn schwerwiegende pädokriminelle Vorwürfe auf den Philippinen und in den Vereinigten Staaten ermittelt werden. Der frühere Lichttechniker, der nun unterhalb des Knies ein amputiertes linkes Bein hat und im Rollstuhl sitzt, steht im Zentrum eines internationalen Skandals.

Umzug ins Memory-Care-Zentrum

Laut Berichten wurde Markle am Freitag in seine neue Unterbringung transportiert. Fotos zeigen den Rentner in einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose, wie er im Rollstuhl in die sogenannte Memory-Care-Einrichtung gefahren wird. Diese Art von Pflegeheim ist speziell auf die Betreuung von Patienten mit Demenz und Gedächtnisstörungen ausgelegt. Die Organisation dieses Wechsels soll laut Medienberichten von seiner Tochter Samantha Markle erfolgt sein, die 61 Jahre alt ist. Zuvor hatte der 82-Jährige gegenüber der britischen Zeitung Mail on Sunday Behauptungen aufgestellt, die jedoch im Widerspruch zu seiner aktuellen medizinischen Situation stehen könnten.

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Rechtliche Bedenken und Vernehmung

Der Zeitpunkt des Umzugs wird von Experten als äußerst brisant eingestuft. Spencer Kuvin, ein US-Anwalt mit 56 Jahren, warnt davor, dass eine angebliche Demenzerkrankung eine Befragung des Verdächtigen erheblich erschweren könnte. Bei einer fortgeschrittenen Demenz bestehe die Gefahr, dass Zweifel an seiner Vernehmungsfähigkeit aufkommen. Ein anständiger Anwalt könnte daraufhin beantragen, dass das Verhör gestoppt wird, worüber auch das FBI Bescheid wisse. Um Thomas Markle Senior überhaupt befragen zu können, wären möglicherweise erst eine unabhängige medizinische Beurteilung und eine gerichtliche Genehmigung notwendig. Dies könnte dazu führen, dass der Vater der Herzogin effektiv einer direkten konfrontativen Befragung entgeht.

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Ermittlungen der philippinischen Polizei

Die strafrechtlichen Ermittlungen erstrecken sich über mehrere Kontinente. Auf den Philippinen, wo Markle vor seinem Umzug nach Florida lebte, laufen schwere Ermittlungen gegen ihn. Sein Sohn hat der philippinischen Polizei vier Kisten übergeben, die Handys, Computer, Festplatten und persönliche Gegenstände enthalten. Diese Beweismittel sollen nun einer forensischen Untersuchung unterzogen werden, um die Vorwürfe der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger zu klären. Die philippinischen Behörden arbeiten an der Sammlung und Analyse dieser digitalen Daten, um einen möglichen Tathergang zu rekonstruieren.

Einschaltung des FBI und US-Bürgerstatus

Neben den lokalen Ermittlungen ist das Federal Bureau of Investigation (FBI) in die Angelegenheit eingebunden. Die US-Bundespolizei hat zugesagt, die Ermittlungen auf den Philippinen bei der Auswertung mutmaßlicher Missbrauchsbilder zu unterstützen. Das FBI prüft gegenwärtig, ob im Zusammenhang mit den Vorwürfen auch Verstöße gegen US-Bundesrecht vorliegen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Umstand, dass Thomas Markle Senior US-Bürger ist und sich inzwischen wieder im amerikanischen Rechtsraum befindet. Als US-Bürger unterliegt er den Gesetzen der Vereinigten Staaten, was die Zuständigkeit der Bundespolizei begründet. Markle weist alle Anschuldigungen kategorisch zurück, doch die Kombination aus gesundheitlichem Verfall und internationaler Strafverfolgung zeichnet ein komplexes Bild der aktuellen Lage.