Thomas Markle unter Kinderschutzmotor in Cebu ermittelt

Auf den Philippinen wurden tausende kinderpornografische Dateien sichergestellt. Thomas Markle verweigert den Kontakt zu Enkeln zum Schutz der Kinder vor medialer Verzerrung.

Meghan Markle hat die Distanz zu ihrem Vater Thomas Markle begründet, nachdem auf den Philippinen im Ortsteil Cebu der Provinz Cebu massive Vorwürfe wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials öffentlich wurden. Medien berichteten zunächst unter Berufung auf den Sohn, der als 60 Jahre alt angegeben wird, über die schweren Anschuldigungen. Thomas Markle, der seine Heimat verlassen hat und nun wieder in den Vereinigten Staaten von Amerika lebt, wies diese Vorwürfe kategorisch zurück und bezeichnete sie als krankhafte Lügen.

Umfang der Sicherstellung und Herkunft der Bilder

Während der laufenden polizeilichen Ermittlungen in Cebu wurden bisher etwa 7500 Fotos sowie ein Video mit Aufnahmen von mutmaßlich missbrauchten minderjährigen Jungen und Mädchen sichergestellt, wie der zuständige Minister erklärte. Die auf den digitalen Medien abgebildeten Kinder stammten demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa, was die internationale Dimension der beschlagnahmten Daten unterstreicht. Diese massive Menge an illegalem Material bildet den Kern der aktuellen polizeilichen Untersuchung, die nun eine breite öffentliche Debatte ausgelöst hat.

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Herausgabe der Beweismittel durch den Sohn

Markle Jr. hat den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial übergeben, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten, wie die örtlichen Behörden in Cebu mitteilten. Die Polizei in Cebu erhielt demnach in der vergangenen Woche einen richterlichen Beschluss, um diese Datenträger und Unterlagen systematisch zu untersuchen. Genaue Details, weshalb er nun ins Visier der Ermittler geraten ist, wurden von den Behörden nicht öffentlich gemacht, was die Arbeit der Sicherheitskräfte erschwert.

Rolle der britischen Sicherheitsbehörden und Met

Die Prinzessin von Sussex, Meghan, erhielt die Informationen über den Vater nach eigenen Angaben von der Londoner Metropolitan Police und einer für den Schutz der Royals zuständigen Einheit. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Die Polizei bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA am Samstag, ein Schreiben mit Vorwürfen wegen mutmaßlicher Straftaten außerhalb Großbritanniens gegen Thomas Markle Sr. weitergeleitet zu haben.

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Schutz der Kinder vor medialer Verzerrung

Meghan fügte hinzu, dass jede Distanz zu ihrem Vater und ihre Entscheidung, ihm den Kontakt zu unseren Kindern zu verweigern, nur einem Grund dienten: sie zu schützen. Sie hoffe, dass nun verständlich werde, dass trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte im Laufe der Jahre der Schutz der jüngsten Familienmitglieder im Vordergrund stehe. Dieser Schritt soll verhindern, dass die Enkelkinder weiter durch die öffentlichen Kontroversen und die negativen Schlagzeilen belastet werden.

Historischer Kontext und mediale Nähe

Harry und Meghan hatten den Kontakt zu Thomas Markle 2018 nach bisherigen Angaben wegen dessen Nähe zu Boulevardmedien verloren. Er war überführt worden, sich manipulativ über Pressevertreter Zugang zu Informationen verschafft zu haben. Diese historische Entscheidung steht nun im neuen Licht, da die aktuellen Vorwürfe in Cebu die Sicherheit und Unversehrtheit der Familie erneut akut bedrohen. Die Regierung des Landes hat darauf reagiert, um die Integrität der ermittelten Beweise sicherzustellen.