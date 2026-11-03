Thomas Müller auf Platz 3: Beliebteste MLS-Trikots 2026 enthüllt

Das offizielle Ranking der beliebtesten Trikots zeigt Thomas Müller auf Rang drei hinter Messi und Son. Ein detaillierter Blick auf die Top 5 und deutsche Akteure in der MLS Saison 2026.

Thomas Müller gehört auch mehr als ein Jahr nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps weiterhin zu den größten Zugpferden der MLS. In der jetzt veröffentlichten Rangliste der beliebtesten Spieler-Trikots der Saison 2014 landet der Weltmeister auf Platz drei. Noch gefragter sind nur zwei Weltstars: Lionel Messi von Inter Miami führt das Ranking bereits zum vierten Mal in Folge an. Dahinter folgt Heung-min Son vom Los Angeles FC.

Detaillierte Analyse des Trikots Rankings

Der Deutsche lässt damit unter anderem seinen früheren Bayern-Kollegen Robert Lewandowski hinter sich. Der Pole, der im Sommer zu Chicago Fire wechselte, landet auf Rang vier. Antoine Griezmann von Orlando City komplettiert die Top fünf. Die Reihenfolge der ersten fünf Plätze zeigt also eine klare Dominanz internationaler Superstars, die auch in Europa bereits etabliert sind. Die hohe Beliebtheit der Trikots spiegelt wider, wie sehr diese Stars die Fangemeinschaft der Liga geprägt haben. Die Zahlen belegen, dass der Name Müller nach wie vor ein starkes Verkaufsargument für Merchandise-Artikel darstellt, obwohl der Spieler selbst nun in Vancouver aktiv ist.

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Deutsche Akteure und ihre Positionen

Müller ist nicht der einzige Deutsche in den Top 10. Hany Mukhtar von Nashville SC landet auf Platz 9. Der gebürtige Berliner ist längst eine feste Größe in den USA. Seit 2020 spielt der frühere Hertha-Profi für Nashville, 2022 wurde er sogar zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt. Im September knackte Mukhtar zudem als erster in Deutschland geborener Spieler die Marke von 100 MLS-Toren inklusive Playoffs. In der laufenden Saison steht der 31-Jährige bei 17 Toren und acht Vorlagen.

Die Präsenz zweier deutscher Spieler in der Spitzenposition unterstreicht die wachsende Bedeutung europäischer Talente in der nordamerikanischen Liga. Während Müller auf der Position des erfahrenen Führungsspielers überzeugt, zeigt Mukhtar mit seiner konstanten Torproduktivität und der historischen Meile von 100 Toren eine andere Art von Exzellenz. Seine Entwicklung vom Hertha-Profi zum wertvollsten Spieler und nun zum beliebtesten Trikotträger demonstriert eine erfolgreiche Integration in die US-amerikanische Sportkultur. Die Kombination aus Leistung und Popularität macht ihn zu einem einzigartigen Phänomen innerhalb der Liga.

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Junge Talente und historische Rekorde

Für Aufsehen sorgt in den Top 10 auch ein erst 17-Jähriger: Cavan Sullivan von Philadelphia Union landet auf Platz 6. Der US-Youngster spielt eine starke Saison und wurde im September zum jüngsten "Player of the Month" der MLS-Geschichte gewählt. Kurz darauf schrieb er auch im Nationaltrikot Geschichte: Beim 3:0 gegen Mexiko im Oktober wurde Sullivan zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der US-Nationalmannschaft.

Die Platzierung des Teenagers belegt, wie stark die MLS auch auf den Aufstieg neuer Generationen setzt. Sullivan repräsentiert den neuen Typus des schnell aufsteigenden Talents, der nicht nur in der Liga, sondern auch im Nationalteam sofortige Erfolge feiert. Seine Auszeichnung im September und der historische Torerfolg im Oktober gegen Mexiko sind Indikatoren für sein außerordentliches Talent. Die Kombination aus jugendlicher Dynamik und bereits jetzt erbrachten historischen Leistungen macht sein Trikot zu einem begehrten Sammlerstück und spiegelt die Zukunft der Liga wider.

Marktdynamik und Ausblick auf die MLS

Die Rangliste der Trikots bietet zudem Einblicke in die kommerzielle Struktur der Liga. Die Platzierungen von Messi, Son, Müller und Griezmann zeigen, dass etablierte Stars aus Europa und Asien die höchsten Verkaufszahlen generieren. Gleichzeitig belegt die Position von Hany Mukhtar und Cavan Sullivan, dass auch langjährige Spieler und junge Talente eine massive Fangemeinde aufbauen können. Diese Diversität in der Popularität ist für die Vermarktung der MLS von großer Bedeutung, da sie verschiedene Zielgruppen anspricht. Die anhaltende Beliebtheit dieser Trikots wird sich auch in den kommenden Verkaufszahlen niederschlagen und die strategische Ausrichtung der Liga bei Transfers und Werbekooperationen beeinflussen.