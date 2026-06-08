Thomas Müller: Ausfall von Lennart Karl kein großes Problem für das DFB-Team

Thomas Müller hat sich über den Ausfall von Bayern-Youngster Lennart Karl bei der Fußball-WM geäußert. Er sieht kein allzu großes Problem für das DFB-Team und hält die deutsche Elf für sehr vielseitig.

Thomas Müller sieht durch den Ausfall von Bayern-Youngster Lennart Karl bei der Fußball -WM kein allzu großes Problem für das DFB-Team. Für Lenny ist es bitter, aber wir in Deutschland waren selten und sind aktuell nicht von einem einzigen Spieler abhängig, sagte der 36-Jährige bei einem Termin eines neuen Partners in München.

Er hätte den Teenager gern gesehen auf der Weltbühne, man hat gespürt, er ist dran, er darf vielleicht sogar starten, er ist quirlig, er bringt was in dieses Spiel, was wir gut gebrauchen können. Aber wir haben auch sehr, sehr viele andere gute Spieler. Gerade in der Offensive sind wir so variabel und jeder bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit.

Er könne aber auch verstehen, dass andere Beobachter gerne diese Shooting-Stars und so ein bisschen diese Typen und vielleicht auch diese Podolski-Vibes gehabt und sich El Mala gewünscht hätten, meinte der frühere Bayern-Profi, der die WM vor Ort als Experte für MagentaTV begleiten wird. Der deutschen Elf traut Müller viel zu, auch wenn es für mich nicht schon danach schreit, dass das Finale gebucht ist. Eher als an 2014 fühle er sich an 2010 erinnert.

Wie damals beginne der Weg dieses Teams gerade erst. Die letzten Wochen, Monate, Jahre waren eher eine Findungsphase, nun biete sich die Gelegenheit zu zeigen, dass der Weg trotzdem schon erfolgreich sein kann. Sein Favorit aber sei Europameister Portugal





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