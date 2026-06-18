Thomas Müller ausgezeichnet als 'Deutscher Fußball Botschafter'

Der ehemalige Nationalspieler Thomas Müller wurde mit dem Ehrenpreis des 'Deutschen Fußball Botschafters' ausgezeichnet. Müller, der currently als TV-Experte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada arbeitet, erhielt den Award in New York. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger wurde ausgezeichnet.

Im Jahr 2021 wechselte Thomas Müller nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps und konnte auch dort die Herzen der Fans erobern. Nun wurde der Weltmeister von 2014 mit dem Ehrenpreis des 'Deutschen Fußball Botschafters' ausgezeichnet.

Der ehemalige Nationalspieler, dercurrently als TV-Experte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada arbeitet, erhielt den Award am Mittwoch (Ortszeit) in New York im German House of Soccer. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Müller sagte bei der Veranstaltung im Beisein von Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen: 'Wenn man Fußball auf dem höchsten Level und für die größten Klubs spielt, ist man nicht einfach nur Fußballspieler.

Du bist Repräsentant, du hast Einfluss auf so viele Leute und du willst eine Art Vorbild sein. Du willst zeigen, dass du die Menschen so behandelst, wie du selbst behandelt werden willst. Das war immer ein Part meines Mindsets.

' Die Initiative 'Deutscher Fußball Botschafter' zeichnet deutsche Trainer und Spieler aus, die sich für eine positive Entwicklung des Fußballs und der Gesellschaft engagieren. Vor Müller erhielten auch andere deutsche Fußballikonen wie Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus ode





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