Thomas Müller, Ex-Angreifer und Fanliebling des deutschen Rekordmeisters, empfiehlt Johan Manzambi dem FC Bayern. Manzambi ist ein guter Spieler, der auf Klub-Ebene eine extrem starke Spielzeit hinter sich hat.

Thomas Müller empfiehlt Johan Manzambi dem FC Bayern. Der 36-jährige Ex-Angreifer ist bei der WM als Experte für den übertragenden Sender Magenta TV im Einsatz.

Er hat sich mit der möglichen Verpflichtung des Bundesliga-Stars Johan Manzambi zu befassen, der derzeit bei der WM für Furore sorgt. Müller legte seinem Münchner Ex-Klub den Freiburger Johan Manzambi ans Herz, weil dieser ein guter Spieler ist. Manzambi hat auf Klub-Ebene eine extrem starke Spielzeit hinter sich mit sieben Toren und neun Assists in 47 Einsätzen. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler hat großen Anteil daran, dass Freiburg die Meisterschaft auf dem 7.

Platz beenden konnte, im DFB-Pokal bis ins Halbfinale kam und in der Europa League sogar das Endspiel erreichte. Manzambi ist auch bei der WM aufgetaucht und hat in der 72. Minute das 1:0 und in der 90. Minute das vorentscheidende 3:0 gegen Bosnien geschossen.

Müller findet all das so überzeugend, dass er über eine Verpflichtung des WM-Shootingstars nachdenken würde, wenn er gerade in der Funktion der Bayern-Sportchefs wäre. Ein etwaiger Transfer würde den Rekordmeister allerdings teuer zu stehen kommen, denn Manzambis Vertrag bei Freiburg läuft noch bis 2030. Sein Marktwert liegt wegen seiner guten Leistungen bereits bei 50 Mio. Euro - und bei der WM könnte dieser sogar noch weiter steigen





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