Der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im MLS-Finale, während sein Teamkollege Sebastian Schonlau nach Verletzungsproblemen eine Spezialtherapie absolvierte und um seine Zukunft ringt.

Thomas Müller , der 36-jährige ehemalige Star des FC Bayern München, erlebt in der Major League Soccer ( MLS ) mit den Vancouver Whitecaps einen Höhenflug. Gemeinsam mit dem Team führte er die Western Conference an, die aus 15 Mannschaften besteht, und zog im Dezember 2025 ins MLS -Finale gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi ein, wo man jedoch mit 1:3 unterlag.

Während Müller also auf dem Platz Erfolge feiert, sieht die Situation für seinen Teamkollegen Sebastian Schonlau gänzlich anders aus. Der ehemalige Kapitän des Hamburger SV, der im August 2025 von Hamburg nach Vancouver wechselte, kämpft in der nordamerikanischen Profiliga mit anhaltenden Verletzungsproblemen. Seit seinem Debüt für die Whitecaps absolvierte er nur minimal Spielzeit: 34 Minuten in einem Spiel der zweiten Mannschaft gegen Portland Timbers 2 in der vergangenen Saison und 25 Minuten gegen Minnesota United in der Saison 2026.

Insgesamt wurde er nur sechsmal für den Spieltagskader der ersten Mannschaft nominiert. Die wiederkehrenden Blessuren - darunter Probleme mit der Achillessehne, der Wade und dem Oberschenkel - verhinderten von Beginn an einen geregelten Spielbetrieb. Das übliche Muster war: Verletzung, Reha- und Aufbautraining, kurzzeitige Rückkehr ins Mannschaftstraining und dann die nächste Verletzung. Nach einem erneuten Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung im Frühjahr, der wieder eine wochenlange Pause nach sich zog, entschlossen sich Schonlau und sein Berater Klaus Berge zu einem radikalen Schritt.

Für drei Tage reisten sie zu dem Biostatiker Ralph Frank nach Unterhaching. Der ehemalige Physiotherapeut von Vereinen wie 1860 München, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart genießt in der Szene einen legendären Ruf. Der Besuch zahlte sich aus: bereits am zweiten Tag stand Schonlau wieder auf dem Laufband, am dritten Tag absolvierte er erste Sprints.

Beim letzten Spiel vor der WM-Pause, einem 4:2-Sieg in San Diego, kehrte er nach nur sieben Wochen Spezialtherapie erstmals wieder in den Spieltagskader der Whitecaps zurück. Diese neue Hoffnung ist für Schonlau auch ein Kampf um seine weitere Karriere. Mit dem Beginn der zweiten Saisonphase am 17. Juli gegen Chicago Fire startet für ihn die Chance, sich zu beweisen.

Sein Vertrag in Vancouver läuft zum Jahresende aus; für eine mögliche Verlängerung oder einen neuen Kontrakt sind Gesundheit und regelmäßige Spielzeit die entscheidenden Faktoren





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