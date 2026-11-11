Thomas Müller Instagram Foto Beziehungsspekulationen nach Trennung von Lisa

Thomas Müller löst mit einem neuen Instagram-Foto Spekulationen über eine neue Partnerschaft aus. Der FC Bayern Star spielt aktuell in Kanada.

Der deutsche Fußballstar Thomas Müller hat durch einen aktuellen Beitrag auf der sozialen Plattform Instagram massive Spekulationen über sein Privatleben ausgelöst. Das Foto zeigt den 37-jährigen Offensivspieler, wie er eine Frau mit unbekanntem Gesicht mit seinen Armen umschlingt. Dieses Bild wurde als Teil einer größeren Bilderleiste veröffentlicht, die neben privaten Momenten auch Aufnahmen mit seinem ehemaligen Weltmeisterkollegen Mats Hummels enthält.

Müller postet umarmtes Foto bei Instagram

Das zentrale Motiv des Posts zeigt Thomas Müller in einer engen Umarmung mit einer unbekannten Begleiterin. Das Gesicht der Frau ist im Bild nicht zu erkennen, was zu verschiedenen Deutungen führte. Der Spieler begleitete das Foto mit dem kurzen Text "Big smile", was auf ein positives emotionales Erlebnis hindeutet. Diese Art der Veröffentlichung führt in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu schnellen Schlussfolgerungen über den Beziehungsstatus der betroffenen Person.

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Die Veröffentlichung erfolgte in einem Zeitraum, in dem bereits monatelang Gerüchte über das Ende der Ehe zwischen Thomas Müller und seiner Frau Lisa kursierten. Die Unsicherheit bezüglich der familiären Situation sorgte dafür, dass jedes neue visuelle Signal von Fans und Medien besonders genau analysiert wurde. Der Kontrast zwischen dem lachenden Ausdruck im Bild und den vorherigen Nachrichten über eine Trennung verstärkte die Aufmerksamkeit für diesen spezifischen Post.

Trennung von Lisa Müller bestätigt im Juni

Die rechtliche Grundlage für die aktuelle Berichterstattung wurde bereits Anfang Juni gelegt, als Christian Schertz, der Medienanwalt des Paares, offiziell bestätigte, dass Thomas Müller und Lisa Müller sich einvernehmlich trennen. Das Paar war im Jahr 2009 geheiratet und hatte seitdem ein gemeinsames Leben geführt. Die Bestätigung der Trennung durch einen Anwalt markierte das Ende langer Spekulationsperioden und gab der Öffentlichkeit klare Fakten an die Hand, die nun im Kontext des neuen Fotos neu bewertet werden.

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Lisa Müller entschied sich nach der Trennung dafür, nicht ihrem Ehemann nach Kanada zu folgen. Sie verblieb in Bayern, wo sie weiterhin die Verantwortung für das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam übernimmt. Diese räumliche Trennung unterstreicht die praktische Umsetzung der Entscheidung zur Trennung und zeigt, dass beide Teile ihr eigenes Leben und ihre beruflichen sowie privaten Interessen getrennt weiterführen.

Karriere bei Vancouver Whitecaps in Kanada

Thomas Müller selbst hat seine sportliche Laufbahn fortgesetzt, indem er seit dem Sommer 2025 für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt. Der Wechsel nach Kanada bedeutete für den langjährigen Ikone des FC Bayern München einen neuen Lebensabschnitt, sowohl beruflich als auch privat. Seine Zeit beim deutschen Rekordmeister war geprägt von großer Erfolglosigkeit und dem Erwerb eines legendären Status innerhalb des Vereins.

Die Kombination aus dem neuen Arbeitsumfeld in Nordamerika und den persönlichen Veränderungen im Privatleben sorgt für ein erhöhtes öffentliches Interesse an jedem Schritt des Spielers. Das Foto auf Instagram ist nur ein kleiner Ausschnitt dieses komplexen Übergangs, wird aber aufgrund der vorherigen Trennungsnachrichten als Indikator für den nächsten Abschnitt seines persönlichen Lebens interpretiert. Die Reaktion der Community auf den Post spiegelt das große Engagement wider, das Fans weiterhin in das Leben ihres Sportidols investieren.