Bundesliga-Legende Thomas Müller übernimmt die Golf-Marke HIO. Der Profisportler investiert in seine Leidenschaft und nutzt seine Expertise für individuelles Equipment.

Der deutsche Fußball-Star Thomas Müller hat sein Engagement weit über das Spielfeld hinaus ausgeweitet. Nach Jahren der treuen Kundschaft bei einem deutschen Anbieter von maßgeschneidertem Golfschlägern hat er die Firma übernommen. Damit wird Müller der neue Inhaber der Marke HIO. Diese Transaktion unterstreicht nicht nur sein dauerhaftes Interesse am Golfsport, sondern demonstriert auch seine wachsende unternehmerische Aktivität in verschiedenen Branchen.

Übernahme der Golf-Marke HIO durch den Weltmeister

Die Golf-Experten des Unternehmens HIO passen Schläger verschiedener Hersteller individuell perfekt an den jeweiligen Spieler an. Dieser Prozess hilft dabei, das letzte Quäntchen Leistung aus dem Sportler herauszuholen. Auch Müller gehörte seit Jahren zum Kundenstamm der Firma, die im Jahr 2009 gegründet wurde. Jetzt hat er das Unternehmen gekauft und führt es als neuer Inhaber. In einer offiziellen Mitteilung wird diese langjährige Beziehung hervorgehoben. Die Geschäftsleitung erklärt, dass sie Thomas Müller schon seit 2017 als leidenschaftlichen Golfer kennen. Als langjähriger Kunde hat er bei ihnen selbst erlebt, welchen Unterschied individuell abgestimmte Golfschläger für sein Spiel machen können. Über die Jahre ist daraus eine enge Verbindung zu HIO gewachsen. Die Überzeugung, gemeinsam noch mehr bewegen zu können, war der entscheidende Faktor für den Verkauf.

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Sportliche Leidenschaft und technisches Equipment

In seiner Freizeit ist Thomas Müller immer wieder auf dem Grün zu sehen. Die Qualität seines Spiels ist selbst für ehemalige Profis beeindruckend. Sein aktuelles Handicap soll bei vier liegen. In der Vergangenheit war er auch schon bei einem Wert von zwei, acht, was absolute Topwerte für Nicht-Profis darstellt. Die Bedeutung von passendem Equipment ist für ihn dabei zentral. HIO schreibt in ihrer Ankündigung, dass Müller die Erfahrung aus fast zwanzig Jahren Profisport zu dem Unternehmen mitbringt. Er weiß genau, was es braucht, um auf höchstem Niveau Leistung zu bringen. Ebenso kennt er die Wichtigkeit der Details und des passenden Equipment für den Erfolg. Diese Expertise将从 er nun direkt in die Entwicklung und den Vertrieb der Golfprodukte einbringen.

Erinnerungen an die WM 2014 und private Hobbys

Die Leidenschaft für den Golfsport ist tief in der Karriere von Müller verankert. Bundestrainer Jogi Löw verriet einmal, wie ihn Müller während der WM 2014 in Brasilien fragte. Er wollte wissen, ob er einen Helikopter-Trip auf einen Golfplatz genehmigen würde. Diese Anekdote zeigt, wie sehr er den Sport auch unter extremen Bedingungen genießt. Neben dem Golf engagiert sich Müller auch in anderen Bereichen. Zusammen mit seiner Frau Lisa, die seit Juni offiziell getrennt ist, baute er im Süden ein Gestüt für Turnierpferde auf. Dieses Gestüt ist auch in der Zucht erfolgreich. Die Investments in Pferde und Golf zeugen von einem breiten Spektrum an Interessen, die er beruflich und privat verfolgt.

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Weite Investitionen in Sport und Startups

Müller investiert schon seit Jahren immer wieder in verschiedene Projekte außerhalb des Fußballs. Erst diesen Sommer stieg er zusammen mit Mats Hummels bei Portugal-Klub Estrela Amadora ein. Die beiden deutschen Weltmeister sind Teil einer Investorengruppe. Zu dieser Gruppe gehören auch der Schweizer Torwart Yann Sommer und Frankreich-Verteidiger Lucas Hernández. Diese Investoren halten 90 Prozent an dem Erstligisten. Müller soll dort bei der Spielerbeobachtung helfen und sein weites Netzwerk einbringen. Dies ist Teil seiner Strategie, auch nach der aktiven Karriere im Sport aktiv zu bleiben und Wert zu schaffen.

Engagement in der Lebensmittelbranche und Möbelwirtschaft

Auch abseits des Sports investiert Thomas Müller immer wieder in Unternehmen. Im Jahr 2025 wurde bekannt, dass er einen Millionen-Betrag in das österreichische Kindermöbel-Startup Poptop gesteckt hat. Diese Investition zeigt sein Interesse an innovativen Produkten im Konsumgüterbereich. Neben Möbeln sind auch Produkte für vegane Ernährung in seinem Portfolio enthalten. Diese vielfältigen Beteiligungen unterstreichen seine Position als erfolgreicher Unternehmer, der seine Ressourcen strategisch in unterschiedliche Wirtschaftszweige einsetzt. Die Übernahme von HIO fügt sich nahtlos in diese Reihe von Investitionen ein und festigt seine Präsenz in der Sport- und Lifestyle-Branche.