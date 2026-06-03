Thomas Müller motiviert die DFB-Stars vor der WM

Zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft zeigt sich Thomas Müller weiterhin engagiert. Der Weltmeister von 2014 hat ein motivierendes Video für die deutschen Fußballer bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft aufgenommen.

Vor zwei Jahren beendete Thomas Müller (36/Vancouver) seine Karriere bei der DFB . Doch auch bei der bevorstehenden WM ist er mittendrin! Am Dienstagmittag hob er von Frankfurt nach Chicago ab.

Auf seinem Instagram-Kanal verriet Müller, dass eine 'kleine Motivationsrede' von ihm auf den Bildschirmen der DFB-Stars im Lufthansa-Flieger per Video gezeigt wurde. Müller sagte darin: 'So Jungs, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Denn vor euch liegt eine ganz besondere Reise. Schaut euch mal um, wer neben euch sitzt.

Klar, ihr seid mit eurem Team hier. Aber in diesem Flugzeug sitzen noch ganz viele andere Menschen - vom Norden bis zum Süden, ihr wisst es selbst. Ihr spielt für all diese Menschen in Deutschland.

' Danach wurden Heißmacher-Videos von Fans eingeblendet. In den kurzen Clips hieß es: 'Auf gehts', 'Zeigt, dass wir die Geilsten sind' und 'Jungs, ihr schafft das. Wir glauben an euch.

' Süß auch ein kleiner Fan, der sagte: 'Seid wie ein Goldfisch und vergesst die schlechten Momente innerhalb von 15 Sekunden. Und behaltet die guten Sachen im Kopf.

' Auch unser letzter WM-Held von 2014, Mario Götze (34/Frankfurt), ist beim Video dabei, sagte: 'Hey Jungs, auch von mir alles Gute. Ich werde euch die Daumen drücken. Ich glaube an euch, gebt Gas.

' Müller als WM-Experte im Einsatz Abschließend meldet sich wieder Müller zu Wort: 'Also schnallt euch, genießt es und macht was Besonderes draus. ' Bei den DFB-Stars kam das Video natürlich super an, es gab spontan lauten Applaus im Flieger. Müller motiviert die Stars - und will selbst mit dafür sorgen, dass es ein unterhaltsames Turnier wird





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