FC Bayern-Star Thomas Muller bleibt bei 37 Jahren offen. Er will vor Jahresende keine Karriereentscheidung treffen, sondern erst nach dem Ende seiner Profilaufbahn neue Wege gehen.

Der 37-jahrige Thomas Muller hat im Gesprach mit dem Sport-Informationsdienst (SID) deutlich gemacht, dass er zu diesem Zeitpunkt keine definitiven Entscheidungen uber seine berufliche Zukunft trifft. Der Weltmeister von 2014 betonte, dass sein physischer Zustand die entscheidende Rolle spiele, da Training und Spiele ohne die korrekte Korpereinsatz keine Freude bereiten wurkannten. Er sei bereit, jede Option in Betracht zu ziehen, die sich von einem sofortigen Karriereende bis hin zu einem neuen funfjahrigen Vertrag erstreckt. Diese Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund seiner aktuellen Vertragslaufzeit bei den Vancouver Whitecaps, die bis zum kommenden Sommer verlauft. Muller bleibt also in Bezug auf seine Zukunft im FuBall vollig offen und will keine voreiligen Schlusse ziehen.

Korperliche Verfassung und Vertragsstatus

Die aktuelle Verfassung seines Korpers bildet die Grundlage fur alle weiteren Entscheidungen des FC Bayern-Legende. Er plant, im Fruhjahr abzuwarten, wie sein Korper auf die Belastungen reagiert, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Muller hatte vor dem Start in die Playoff-Runde der Major League Soccer (MLS) immer wieder mit muskularen Problemen gekampft, was seine Planung erschwert. Trotzdem hat er seinen bestehenden Vertrag bei den Vancouver Whitecaps im September noch einmal bis zum kommenden Sommer verlanger. Diese vertragliche Grundlage gibt ihm den notwendigen Spielraum, um flexibel auf seine korperliche Entwicklung zu reagieren, ohne unter kurzfristigen Zeitdruck zu geraten.

Also read Thomas Müller hat sein Lieblingsgeschäft gekauft – Weltmeister übernimmt Münchner Golf-Firma

Der ehemalige Nationalspieler hat klargemacht, dass er sich wahrend seiner aktiven Laufbahn nicht auf konkrete Pläne nach dem Ende seiner Spielerkarriere festlegen mochte. Er will zunachst spuren, wohin es ihn nach dem Aufhoren antreibt, und erst dann einen bewussten Weg einschlagen. Muller betonte, dass er diesen Schritt nicht parallel zur aktiven Karriere gehen will, um sich nicht selbst in die Ecke zu drucken. Seine Optionen sind vielfaltig, doch er bevorzugt einen Organisationsstil, der ihm genugend Zeit zur Reflexion lasst. Dies unterstreicht seinen methodischen Umgang mit dem wichtigsten Lebensabschnitt, den er derzeit bewaltigen muss.

Investitionen und personliche Reife

Muller beschreibt, dass er sich schon lange mit Dingen neben dem Platz beschaftigt, was weniger mit dem Nahekommen des Karriereendes zu tun hat. Er ist der Ansicht, dass man als Mensch reift, andere Einflusse erfahrt und Menschen kennenlernt. Dieses Wachstum fuhre dazu, dass man beginnt, seine Ressourcen strategisch einzusetzen und zu investieren. Im Gegensatz zur Zeit in den Anfangen seiner Karriere, als er gefuhlt nur an den FuBall dachte, now will er seine Zeit neben dem Sport nutzen, um weiterzukommen. Dieser Wandel zeigt, dass er sich bereits jetzt intensiv mit der Frage beschaftigt, wie er sein Leben nach dem Trikot gestalten mochte, ohne dabei die aktive Karriere zu vernachlassigen.

Advertisement

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen ist fur den Weltmeister von 2014 ein natlicher Prozess der personlichen Entwicklung. Er hat gelernt, dass man im Alter von Anfang zwanzig oft den FuBall im Kopf hat und alles andere nachrangig ist. Jetzt, mit 37 Jahren, stellt er sich bewusste Fragen zur Nutzung seiner Freizeit abseits des Rasens. Dies dient dazu, sich fur die Zeit nach dem aktiven Sport vorzubereiten und neue Perspektiven zu erschlieBen. Muller nutzt diese Phase, um seine Interessen zu diversifizieren und sich langsam von der reinen Spieleridentitat zu losen, ohne die Verantwortung fur seine Gegenwart aus den Augen zu verlieren.

Einfluss auf den FC Bayern Munchen

Im Hinblick auf eine mogliche Ruckkehr zum FC Bayern Munchen hat Prasident Herbert Hainer in einem Gesprach mit t-online erklart, dass der Verein ehemalige Spieler gerne einbindet. Die Tur stehe offen, falls Muller den Wunsch nach einer Zuruckkehr in seine Heimat haben sollte. Diese Aussage signalisiert die Bereitschaft des Rekordmeisters, auf seine Legends zu horen und sie in unterschiedlichen Kapazitaten zu integrieren. Hainers Worte bieten Muller eine sichere Option, falls er sich nach der Zeit in Kanada fur eine weitere Station in Deutschland entscheiden sollte, wobei keine konkrete Rolle feststeht.

Dageben äuBerte Ehrenprasident Uli Hoeness der Sport Bild skeptische Bedenken gegenuber einer Vision, dass Vereinsikonen wie Muller oder Philipp Lahm die Spitze des Klubs ubernehmen. Hoeness nannte diese Vorstellung zwar traumhaft, hielt sie aber derzeit fur nicht realisierbar. Seine Argumentation basierte darauf, dass die Spieler sehr viel Geld hatten und daher im Zweifel nicht sechzehn Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche arbeiten wurdten. Diese Sichtweise kontrastiert mit der offenen Einladung von Hainer und zeigt die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Vereinsfuhrung regarding Mullers Zukunft.

Weiterer Verlauf und offene Fragen

Die Zukunft von Thomas Muller bleibt also in mehrfacher Hinsicht offen. Wahrend er seine aktuelle Zeit bei den Vancouver Whitecaps bis zum Sommer fortsetzt, plant er keine sofortige Entscheidung uber seinen weiteren Werdegang. Sein Fokus liegt darauf, seinen Korper zu schonen und parallel dazu seine personlichen und beruflichen Interessen neben dem Sport auszubauen. Ob er sich fur ein Ende seiner Karriere entscheidet oder einen neuen funfjahrigen Vertrag unterschreibt, wird sich erst im Fruhjahr abzeichnen, wenn seine korpeliche Verfassung klarer ist. Bis dahin genieBt er die Moglichkeit, ohne Druck zu leben und seine Optionen sorgfaltig abzuwagen.

Advertisement

Fur den FC Bayern Munchen bleibt Muller eine zentrale Figur, auch wenn seine aktive Zeit in Vancouver andauert. Die Diskussionen um eine mogliche Ruckkehr oder eine Rolle in der Vereinsfuihrung werden weiter gefuhrt werden. Wahrend Herbert Hainer die Tur offen halt, warnt Uli Hoeness vor unrealistischen Erwartungen an die Arbeitsbereitschaft der ehemaligen Profis. Muller selbst scheint von diesen Debatten unabhangig zu sein und konzentriert sich auf seinen eigenen Reifungsprozess. Letztlich wird er nach seinem Karriereende bewusst einen Weg wahlen, der zu seiner jetzigen personlichen Entwicklung passt, und wird diese Entscheidung nicht uberstutzen.