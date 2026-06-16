Thomas Müller schreit Sadio Mané zu sich und gibt ihm einen Rat vor dem Spiel gegen Frankreich

Thomas Müller hatte einen lustigen Auftritt als Experte bei MagentaTV, als er seinen ehemaligen Teamkollegen Sadio Mané auf dem Platz sah und ihn zu sich bat. Müller gab Mané noch schnell einen Rat mit auf den Weg, bevor das erste Spiel der Gruppe I zwischen Frankreich und Senegal begann. Müller und Mats Hummels betonten, dass Senegal ein starkes Team sei und den Franzosen wirklich weh tun könne.

Thomas Müller (37), der als Experte für MagentaTV bei der WM in Katar arbeitet, hatte einen lustigen Auftritt, bevor das erste Spiel der Gruppe I zwischen Frankreich und Senegal begann.

Müller war mitten in einer Analyse des französischen Teams, als er seinen ehemaligen Teamkollegen bei den Münchnern, Sadio Mané (34), auf dem Platz sah. Die beiden haben insgesamt 27 Spiele gemeinsam bestritten. Müller schrie laut in Richtung Mané und bat ihn, zu ihm zu kommen, was die Zuschauer leid war. Müller entschuldigte sich später für seinen lauten Schrei.

Moderatorin Laura Wontorra scherzte, sie wisse nicht, ob Müller die WM mehr als Experte oder als Fan verfolge. Mané kam schließlich zu Müller und begrüßte ihn sowie Mats Hummels herzlich. Müller gab Mané noch schnell einen Rat mit auf den Weg: 'Erziele heute ein paar Tore.

' Mané flüsterte Müller etwas ins Ohr, woraufhin Wontorra nachfragte, was Müller gesagt habe. Seine Antwort: 'Sie gewinnen 2:1. Aber ich hab es nicht genau verstanden.

' Alle drei lachten. Mané scheint selbstbewusst vor dem Duell gegen einen der Topfavoriten Frankreich zu sein. Müller und Hummels betonten, dass Senegal ein starkes Team sei und den Franzosen wirklich weh tun könne





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Müller Sadio Mané WM In Katar Magentatv Frankreich Senegal Erste Gruppe Experte Ratschlag Duell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Olivenöl frühstücken wie Thomas Müller: Ist das sinnvoll?Der Fußballstar schwört morgens auf Nüsse und vier Schlucke Olivenöl. Doch was bringt das – und für wen ist so ein Frühstück geeignet? Eine Ernährungsexpertin ordnet ein.

Read more »

Thomas Müller auf Kuschelkurs mit Manuel Neuer und Bastian SchweinsteigerGelungener Auftakt für das DFB-Team – und für Fußballexperte Thomas Müller. Beim deutschen WM-Sieg gegen Curaçao sorgte er für lustige und herzliche Momente, auch abseits der TV-Kameras.

Read more »

Lothar Matthäus legt gegen Jürgen Klopp und Thomas Müller nachJürgen Klopp rudert nach seiner forschen Aussage zurück und entschuldigt sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für Lothar Matthäus war dies das Mindeste.

Read more »

Thomas Müller verteidigt Jürgen Klopp vor dem WM-Spiel gegen FrankreichThomas Müller hat sich vor dem WM-Spiel gegen Frankreich für Jürgen Klopp ausgesprochen. Der ehemalige Liverpool-Coach hatte sich bereits öffentlich für seine "Noch"-Aussage entschuldigt. Müller verteidigt auch Jürgen Klopp vor der Kritik von Rudi Völler.

Read more »