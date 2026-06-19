Der Schweizer Mittelfeldspieler Johan Manzambi hat die Schweiz mit seinem Doppelschuss gegen Bosnien und Herzegowina am Donnerstag mit 4:1 besiegt. Thomas Müller ist von der Leistung des 20-Jährigen beeindruckt und lobt seine Flexibilität und Reife.

Thomas Müller ist von der Leistung des Schweiz er Mittelfeldspielers Johan Manzambi beeindruckt. Der 20-Jährige hatte entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg der Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina am Donnerstag.

Manzambi wurde in der 72. Minute eingewechselt und erzielte zwei Minuten später die 1:0-Führung. In der 90. Minute traf er auch noch zum zwischenzeitlichen 3:0.

Müller zeigte sich von der Flexibilität und Reife des Spielers überzeugt und lobte seine Vielseitigkeit. Manzambi kann auf der Sechser-, Achter- und Zehnerposition spielen. Der FC Bayern könnte nun Interesse an dem jungen Talent haben, wenn die Verantwortlichen auf den Ratschlag ihres früheren Spielers Thomas Müller hören





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