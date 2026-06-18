Thomas Müller schwärmt von Johan Manzambi: Den sollte der FC Bayern genau anschauen

Thomas Müller, Weltmeister und Experte bei MagentaTV, tippt vor dem Spiel Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina ein 3:1. Nach dem Spiel lobt er den Doppeltorschützen Johan Manzambi vom SC Freiburg und empfiehlt ihn dem FC Bayern.

Thomas Müller , der Weltmeister von 2014 und heute als Experte für MagentaTV tätig, sorgte vor dem Gruppenspiel der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina für einen denkwürdigen Orakel-Moment.

Der 36-jährige Münchner tippte auf ein klares 3:1 für die Schweiz und ließ sich auch durch ein torloses Unentschieden zur Halbzeit nicht von seiner Prognose abbringen.

'Das sagt mir mein Bauchgefühl', erklärte Müller mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich entwickelte sich die Partie in der zweiten Hälfte genau nach seinem Drehbuch, als die Schweiz innerhalb weniger Minuten drei Tore erzielte und Bosnien nur noch den Ehrentreffer zum 3:1-Endstand beisteuern konnte. Der Treffer fiel erst in der Nachspielzeit, doch das änderte nichts an Müllers Triumph.

Im Anschluss an die Partie diskutierte Müller im Dachterrassen-Studio von MagentaTV mit seinem Weltmeister-Kollegen Mats Hummels und Moderator Johannes B. Kerner über die herausragende Leistung des Schweizers Johan Manzambi. Der 20-jährige Mittelfeldspieler des SC Freiburg hatte beide Schweizer Tore bis zur 60. Minute erzielt und damit maßgeblich zum Sieg beigetragen. Müller wurde nicht müde, Manzambi zu loben: 'Manzambi ist insgesamt ein guter Spieler.

Wir haben ihn schon länger auf der Liste.

' Dabei zeigte er auf Hummels, der neben ihm stand, und ergänzte lachend: 'Wir spielen ja unterjährig auch immer Kickbase, so ein Fußballmanager-Spiel. Und in der ersten Saisonhälfte hatte ich ihn in meinen Reihen. Er hat für mich gut gepunktet. Danach hat er mir den weggeschnappt.

' Und dann wagte Müller eine kühne Empfehlung: 'Für mich ist er einer - und jetzt können wir auch mal eine Schlagzeile machen: Er ist für mich einer, den der FC Bayern mal genau anschauen sollte! ' Müller analysierte Manzambis Spiel weiter: 'Man spürt die Flexibilität. Man spürt diese Unbekümmertheit.

Gleichzeitig siehst du in den Aktionen eine gewisse Reife in der Entscheidungsfindung, Arbeitsmoral, denn der ist in Freiburg jetzt in einem Team, wo wirklich geschuftet wird - also ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut.

' Er hob hervor, dass Manzambi vielseitig einsetzbar sei: 'Er hat bei Freiburg keinen Zehner gespielt, sondern den offensiven Part auf der Sechs. Der ist ein Spieler, der kann auf der Sechs spielen, der kann auf der Acht spielen, auf der Zehn spielen. Der hat die Neun auf dem Rücken, also vielleicht können wir ihn auch als Stürmer verkaufen.

' Diese Aussagen sorgten für Aufsehen, denn Müller ist nicht nur ein erfahrener Profi, sondern auch ein geschätzter Experte. Seine Meinung hat in der Fußballwelt Gewicht. Johan Manzambi, der einen Vertrag bis 2030 beim SC Freiburg besitzt, wird bereits seit längerem von Top-Klubs beobachtet. Sein Marktwert wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt, und Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid und anderen europäischen Größen halten sich hartnäckig.

Dieser WM-Auftritt gegen Bosnien-Herzegowina hat den Schweizer nicht nur teurer, sondern auch begehrter gemacht. Sollte der FC Bayern tatsächlich auf Müllers Rat hören, könnte Manzambi bald im Trikot des Rekordmeisters auflaufen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich die Münchner in den Poker um den jungen Mittelfeldspieler einschalten. Fest steht: Thomas Müller hat mit seinem Ortsel und der öffentlichen Empfehlung ein klares Zeichen gesetzt





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