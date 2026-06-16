Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger gründen einen Spruchstreit mit Esther Sedlaczek, als sie sich über den zwischenzeitlichen 2:0-Sieg Frankreichs und den Torschütze Bradley Barcola streiten. Müller wendet sich mit einem frechen Spruch an Sedlaczek und Schweinsteiger, während Hummels extra erwähnt wird.

Thomas Müller wendet sich mit einem frechen Spruch live im TV an Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger . Mats Hummels steigt mit ein. Was es damit auf sich hat?

Als er sich plötzlich mit einem kecken Spruch indirekt auch an das Duo um Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger wandtevom zwischenzeitlichen 2:0 Frankreichs, Torschütze Bradley Barcola sei ein "spektakulärer Spieler". Aber auch der Pass von Vorlagengeber Adrien Rabiot war Hummels "eine Extra-Erwähnung wert. Der ist auch schlichtweg Weltklasse.

". Und schon grätschte Müller dazwischen: "À la bonne heure. Und wir können es richtig buchstabieren", sagte der 131-malige Nationalspieler. Hummels, der gemeinsam mit Müller 2014 Weltmeister wurde, meinte: "Das krieg ich hin.

"-Übertragung am späten Montagabend an. Denn dort hatte Schweinsteiger den Kampfgeist der Ägypter mit genau ebenjener Redewendung umschrieben, ehe er Sedlaczek aufforderte, 'à la bonne heure' zu buchstabieren.

"À la bonne heure, wie man das schreibt? À la und dann b o n h e u r, oder? Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist", erwiderte Sedlaczek und wandte sich dabei an die TV-Zuschauer. Einen Einspieler und einige Frotzeleien später griff Schweinsteiger das Thema erneut auf und sagte: "Übrigens, das Wichtigste, du hast recht gehabt.

'À la bonne heure' hast du richtig buchstabiert. ". Dass Sedlaczek beim Buchstabieren das zweite 'n' und das 'e' am Ende vergessen hatte, war Schweinsteiger allerdings nicht aufgefallen. Müller offenbar schon.

Zumindest gab er an, 'à la bonne heure' korrekt buchstabieren zu können. Die volle Ladung WM: Sonntag bis Freitag WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball





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