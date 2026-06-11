Eine Parallele gibt es zwischen dem WM-Debüt von Thomas Müller und dem Tor von Siphiwe Tshabalala, das die Gastgeber in Führung brachte. Beide Momente waren Ausdruck purer Freude und Stolz. Auch nach zehn Jahren erinnert das Tor von Tshabalala immer noch an die Begeisterung und Begeisterung, die damals um die Weltmeisterschaft schwirrte.

Eine Parallele gibt es jedoch zurWM-Debüt von Thomas Müller , wo das größte Sport fest der Welt steigt. Viele Veränderungen haben sich seit der Weltmeisterschaft 2010 vorgenommen, aber eines bleibt unverändert: Der euphorische Startschuss für eine elektrisierende Weltmeisterschaft.

Der Höhepunkt der Stimmung erreichte die 55. Minute, als Siphiwe Tshabalala (41) die Gastgeber mit einem Wuchtschuss unter die Latte in Führung brachte. Mit dem Treffer und dem Tanzjubel im Anschluss war einer der unvergesslichsten Momente der modernen WM-Geschichte geboren – begleitet von dem berühmten Kommentar von TV-Legende Peter Drury (58), der ihn als „Tor für Südafrika, Tor für das gesamte Afrika“ verewigte.

"Bafana Bafana", wie die südafrikanische Nationalelf genannt wird, hatte sich gemeinsam mit ihren Fans in die Herzen der Fußballverliebten weltweit gespielt. Legendärer WM-Torschütze Tshabalala: "Größtes Tor meiner Karriere





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