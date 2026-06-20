Thomas Müller und Laura Wontorra tauschten sich über das Spiel aus

Der deutsche Fußballspieler Thomas Müller und die Moderatorin Laura Wontorra tauschten sich über das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste aus. Sie tauschten sich über ihre Beziehung und den Spielverlauf aus.

Thomas Müller und Laura Wontorra tauschten sich über das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste aus. Der Moderatorin schien es, als ob Müller immer gegen sie schieße, auch wenn er jetzt in ihrem Team spielt.

Müller reagierte überrascht und Wontorra legte nach. Das Geplänkel ging weiter, als Wontorra die Atmosphäre im Stadion lobte und Müller einen Scherz machte. Wontorra zeigte sich wenig beeindruckt und Müller lachte und bestätigte, dass er ihr Narrativ auch weiterhin bestätigen würde. Wontorra konterte, dass Müller auch gegen andere Experten und Kollegen sagt, dass er es besser weiß als sie.

Müller antwortete, dass er es nicht besser weiß, sondern nur anders. Johannes Kerner im Studio fand das Ganze komisch und Jürgen Klopp bot sich sogar als Streitschlichter an. Am Ende war aber keine echte Verstimmung zu spüren. Müller erklärte den Schlagabtausch mit einem Augenzwinkern, dass sie schon mal die Zweikampfhärte probieren.

Spätestens in der Halbzeit der Partie Holland gegen Schweden war alles geklärt. Müller sagte, dass sie immer gut miteinander waren und Wontorra lachte und ergänzte, dass sie ziemlich beste Freunde sind





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