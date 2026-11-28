Aufgrund des frühen Ausscheidens von Inter Miami in den Playoffs der MLS werden Thomas Müller und Lionel Messi dieses Jahr nicht im Finale aufeinandertreffen. Müller zog mit den Vancouver Whitecaps ins Viertelfinale ein, während Messi und Inter Miami gegen Columbus Crew ausschieden.

Durch das frühe Ausscheiden von Inter Miami, werden Thomas Müller und Lionel Messi dieses Jahr nicht im Finale aufeinander treffen können. In diesem Jahr werden Lionel Messi und Thomas Müller nicht im Finale aufeinander treffen.

Der argentinische Superstar scheidet mit Inter Miami früh aus. Thomas Müller auf Kurs, Lionel Messi schon raus: In den Playoffs der nordamerikanischen MLS hat die Nacht auf Samstag erste große Entscheidungen gebracht. Müller gewann mit den Vancouver Whitecaps auch Spiel zwei der best-of-three-Serie bei Real Salt Lake mit 1:0 und steht nach dem 2:0 zum Auftakt bereits im Viertelfinale. Superstar Messi und Inter Miami sind im Kampf um den erneuten Triumph dagegen früh gescheitert.

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Der Meister verlor auch das zweite Spiel bei Columbus Crew mit 0:1 , am vergangenen Wochenende hatte das Staraufgebot aus Miami bereits mit 0:3 verloren. Für die Whitecaps traf Emmanuel Sabbi , zu diesem Zeitpunkt stand auch Müller noch auf dem Platz. Der Weltmeister von 2014 wurde in der 72.