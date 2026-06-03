Thomas Müller und Lisa Müller haben sich getrennt

Das Paar hat sich einvernehmlich getrennt. Thomas Müller spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der MLS, während sich Lisa Müller um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam kümmert.

Thomas Müller (36) und seine Frau Lisa Müller (36) haben sich getrennt. Dies bestätigte der Medienanwalt des Paares, Christian Schertz, gegenüber BILD: 'Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt.

Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

' Der Fußballspieler und die erfolgreiche Dressurreiterin waren seit 2009 ein Paar und haben im Jahr 2015 geheiratet. Seit dem vergangenen Sommer spielt Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS). Lisa Müller blieb jedoch in Bayern und kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. In einem Interview im vergangenen Februar sagte sie: 'Die Entscheidung, dass wir auf zwei Kontinenten weiter arbeiten, ist uns nicht leichtgefallen.

' Es sei auch nie die Frage gewesen, 'dass wir unser Gestüt für ein Jahr alleine lassen'. Lisa Müller betonte, dass beide Partner ihren Sport sehr ernst nehmen und respektieren





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