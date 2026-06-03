Thomas Müller und Mats Hummels im Gespräch: Ex-Bayern-Stars wollen portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora übernehmen

Die deutschen Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels planen gemeinsam mit Yann Sommer und einer Investorengruppe den Kauf des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora. Das Ziel ist die Entwicklung des Klubs in die europäische Spitze.

Thomas Müller und Mats Hummels , beide 36 bzw. 37 Jahre alt und langjährige Weggefährten im deutschen Fußball , planen gemeinsam mit weiteren Partnern den Kauf des portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora .

Wie BILD berichtet, ist neben dem ehemaligen Bayern-Torhüter Yann Sommer (37) auch Johannes Mösmang (35), langjähriger Mitarbeiter des FC Bayern im Lizenzspielerbereich, in das Vorhaben eingebunden. Mösmang fungierte als Verbindungsglied zwischen den Beteiligten und soll ins Management des portugiesischen Klubs wechseln. Der FC Bayern hat nach Recherchen bereits Kenntnis von den Plänen und würde dem Angestellten für den Karriereschritt keine Hindernisse in den Weg legen.

Die Investorengruppe, zu der Müller, Hummels und Sommer als strategische Investoren gehören, strebt die Übernahme des Erstligisten an, der in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entging. Ziel ist es, den Klub und vor allem junge Talente weiterzuentwickeln und Estrela Amadora in die Top 8 der portugiesischen Liga zu führen. Zwei bis drei Lead-Investoren sollen den finanziellen Hauptanteil für die Übernahme und die geplanten strukturellen Verbesserungen tragen.

Neben den finanziellen Mitteln bringen Müller, Hummels und Sommer vor allem ihre Expertise aus einer langen Profikarriere, ihr internationales Netzwerk und ihre mediale Außenwirkung ein. Parallel zu ihren Aufgaben als TV-Experten für die Weltmeisterschaft 2026 in Amerika möchten die beiden Weltmeister auch geschäftlich langfristig zusammenarbeiten und den portugiesischen Klub als neues Standbein aufbauen. Die Übernahme befindet sich dem Bericht zufolge in einem fortgeschrittenen Stadium, wobei noch keine finalen Verträge unterzeichnet sind, aber alle Parteien intensiv verhandeln.

Der aktuelle Eigentümer von Estrela Amadora soll den Verkauf erwägen, da der Klub trotz Erstklassigkeit sportlich und finanziell nicht auf stabilen Füßen steht. Mit dem Engagement der deutschen Ex-Nationalspieler und der von ihnen gewünschten Investitionen in Infrastruktur und Jugendarbeit soll eine nachhaltige Verbesserung erreicht werden. Die Mischung aus ehemaligen Top-Spielern mit internationalem Renommee und einem erfahrenen Manager wie Mösmang, der die Prozesse im Profifußball kennt, wird als vielversprechendes Konzept angesehen.

Es bleibt abzuwarten, ob und wann die Übernahme formal vollzogen wird und wie die strategischen Pläne konkret umgesetzt werden sollen. Die Nachricht unterstreicht den Trend, dass ehemalige Fußballprofis zunehmend als Investoren oder Funktionäre im internationalen Klubfußball aktiv werden, oft mit dem Ziel, junge Talente zu fördern und Clubs nachhaltig zu entwickeln.

Für Müller und Hummels, deren aktive Spielerkarriere sich dem Ende zuneigt, bietet sich eine neue Herausforderung jenseits des Spielfelds, bei der sie ihre Erfahrungen und ihre öffentliche Strahlkraft einbringen können. Der portugiesische Markt, bekannt für die Entwicklung talentierter Spieler, die oft an Clubs in ganz Europa verkauft werden, erscheint für ein solches Projekt attraktiv.

Estrela Amadora, ein Traditionsverein aus der Hauptstadtregion Lissabon, könnte mit frischem Kapital und professioneller Führung zu einer festen Größe in der Liga heranwachsen und als Ausbildungsverein für junge Spieler profitieren. Die genaue Höhe der geplanten Investitionen und die prozentualen Anteile der Beteiligten sind bisher nicht öffentlich bekannt.

Die künftige Rolle von Yann Sommer, der ebenfalls über große Erfahrung verfügt und nach seiner aktiven Karriere möglicherweise ebenfalls in eine Management-Position wechseln möchte, wird als ergänzend zu den Aufgaben von Müller und Hummels gesehen. Johannes Mösmang bringt als Insider des FC Bayern Kenntnisse über Spielerentwicklung, Scouting und administrative Prozesse mit, die für den Aufbau eines modernen Clubs wertvoll sein könnten.

Der bevorstehende Wechsel von einem der erfolgreichsten Clubs der Welt, dem FC Bayern, zu einem aufstrebenden Projekt in Portugal markiert für ihn einen spannenden Karriereschritt. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Übernahme von Estrela Amadora nicht nur eine reine Investition darstellt, sondern auch als ein Modell für die Involvement von ehemaligen Profis im Klubmanagement betrachtet werden könnte.

Die Kombination aus sportlicher Expertise, medialer Aufmerksamkeit und finanziellen Mitteln könnte dem Klub helfen, sich in der portugiesischen Primeira Liga zu etablieren und langfristig höhere Ziele zu erreichen. Die Fans und die lokale Presse in Portugal werden die Entwicklung mit Interesse verfolgen, insbesondere weil durch die Beteiligung international bekannter Namen wie Müller und Hummels ein gesteigertes Medienecho zu erwarten ist. Für die Spieler des Klubs könnte die neue Struktur mehr Stabilität und bessere Entwicklungschancen bedeuten.

Sollte das Projekt gelingen, könnte es eine Blaupause für ähnliche Engagements anderer ehemaliger Profis in Europa sein. Derzeit laufen die finalen Verhandlungen mit dem aktuellen Eigentümer und möglichen weiteren Geldgebern. Ein offizieller Termin für die Vertragsunterzeichnung steht noch nicht fest. In jedem Fall wird die mögliche Übernahme durch das Trio aus Deutschland die öffentliche Wahrnehmung von Estrela Amadora deutlich verändern und das Interesse an der portugiesischen Liga international erhöhen.

Die beteiligten Personen haben in ihren aktiven Karrieren zahlreiche Titel gewonnen, darunter Weltmeistertitel, internationale Vereinserfolge und nationale Meisterschaften, was ihnen in der Branche hohe Glaubwürdigkeit verleiht. Ihre Entscheidung, sich gemeinsam an einem Klub zu beteiligen, zeigt Vertrauen und eine gemeinsame Vision über die aktive Laufbahn hinaus. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob aus dieser Vision Realität wird und wie die konkreten Schritte zur Umsetzung des ambitionierten Plans aussehen.

Der portugiesische Fußball, der immer wieder hochtalentierte Spieler hervorbringt, könnte von der Expertise und dem Netzwerk der deutschen Ex-Profis profitieren, insbesondere bei der Spielerentwicklung und der Vermarktung. Estrela Amadora wäre dann nicht nur ein lokaler Club, sondern Teil eines internationalen Netzwerks, das über die Grenzen Portugals hinausstrahlt. Dieser Aspekt ist besonders wertvoll für die Vermarktungsmöglichkeiten und die Suche nach Sponsoren.

Gleichzeitig müssen Müller, Hummels und Sommer beweisen, dass sie ihre Erfahrungen aus der Spielerperspektive erfolgreich in eine operative Managerrolle übersetzen können. Die sportliche Leitung wird vermutlich von Fachleuten vor Ort übernommen, während die deutschen Investoren mehr die strategische Richtung und das externe Erscheinungsbild prägen sollen.

Das Projekt könnte auch dem FC Bayern als scars insofern nützen, als dass Mösmang weiterhin gute Kontakte nach München hält und möglicherweise Kooperationen zwischen den Clubs entstehen könnten, etwa bei der Weitergabe von Spielern oder im Scouting. Die genaue Ausgestaltung dieser möglichen Partnerschaften bleibt jedoch Spekulation.

Zusammengefasst steht eine mögliche Übernahme von Estrela Amadora durch eine Gruppe um Thomas Müller, Mats Hummels und Yann Sommer für einen modernen, ambitionierten Ansatz im Klubfußball, der sportliche Entwicklung, professionelle Strukturen und internationale Vernetzung verbindet und langfristig das Ziel verfolgt, den portugiesischen Erstligisten in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Die Fans des Vereins dürfen sich auf spannende Zeiten freuen, falls die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Müller Mats Hummels Yann Sommer Estrela Amadora Klubübernahme Investoren Portugal Fußball FC Bayern Johannes Mösmang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pink, frech, freundlich: So wird Karl der neue MüllerMainz - Ein flottes Wort wie „Arschbacke“ benutzte Lennart Karl in aller Öffentlichkeit bislang noch nicht. Das war der Doppeltorschütze Deniz Undav -

Read more »

Pink, frech, freundlich: So wird Karl der neue MüllerLennart Karl bringt neuen Schwung ins DFB-Team. Warum der Youngster beste Chancen auf einen WM-Startplatz neben Musiala und Wirtz hat...

Read more »

Wie Thomas Müller? Lennart Karl sorgt für BegeisterungLennart Karl begeistert beim 4:0 der DFB-Elf gegen Finnland mit Mut, Tempo und einer Top-Vorlage. Der 18-jährige FC-Bayern-Spieler erhält großes Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann und gilt plötzlich als heißer Kandidat für die WM-Startelf.

Read more »

Thomas Müller: "Der Lenny ist einfach gefährlich" - Weltmeister sieht großes Potenzial in Bayern-Youngster Lennart KarlThomas Müller sieht großes Potenzial in Bayern-Youngster Lennart Karl und sieht den Spieler als einen Spieler, der den Unterschied in einem WM-Finale mit deutscher Beteiligung machen kann. Müller wird für MagentaTV in die Expertenrolle schlüpfen und gemeinsam mit Mats Hummels und Jürgen Klopp die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko begleiten.

Read more »