Thomas Müller qualifiziert sich mit den Vancouver Whitecaps für die MLS Play-off Halbfinals nach dem 1:0 Sieg bei Real Salt Lake. Lionel Messi scheidet aus.

Thomas Müller und das kanadische Franchise Vancouver Whitecaps haben das Viertelfinale der Major League Soccer erfolgreich erreicht. Der 37-jährige deutsche Offensivspieler war in der Startelf gesetzt und trug maßgeblich zum Erfolg bei, nachdem sein Team am Auswärtsspielort bei Real Salt Lake ein 1:0 erzielt hatte. Dieser Sieg war bereits der zweite notwendige Triumph in der Best-of-Series und sicherte den Einzug in die nächste Runde endgültig ab.

Details zum Spielverlauf und Torvorlage

Der entscheidende Moment für die Gäste aus Kanada ereignete sich in der 58. Minute. Der uruguayische Angreifer Emmanuel Sabbi netzte ein und sorgte für die Führung, die bis zum Ende des Spiels Bestand hatte. Müller, der zur Weltmeistermannschaft von 2014 gehört, absolvierte das komplette Spiel von Beginn an. Er wurde in der 72. Minute durch einen Austausch ausgewechselt und feierte damit den zweiten Sieg in Folge seiner Mannschaft.

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Vancouver hatte die Hinspielbegegnung zuvor im eigenen Stadion mit einem klaren 2:0 gewonnen. Durch den heutigen Auswärtserfolg ist eine dritte, entscheidende Begegnung in der Serie nicht mehr notwendig. Die Whitecaps haben die Hürde im Viertelfinale souverän genommen und warten nun auf das Halbfinale. Müller zeigte sich in der Partie stabil und trug zur Offensive bei, bevor er auf der Bank saß.

Lionel Messi scheidet mit Miami frühzeitig aus

Während Vancouver voranschreitet, endete die MLS-Saison für Lionel Messi und sein Team, Inter Miami, deutlich früher als erwartet. Der 39-jährige argentinische Fußball-Ikone und seine Mannschaft scheiden im Viertelfinale aus, nachdem sie die zweite Niederlage gegen die Columbus Crew hinnehmen mussten. Miami hatte zuvor zwar die erste Begegnung in Ohio mit 3:0 gewonnen, doch in der Rückrunde geschah das Unvermeidliche.

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Columbus Crew drehte die Serie mit einem 1:0-Erfolg im eigenen Stadion. Der umjubelte Siegtreffer fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Den Treffer erzielte Santiago Rodríguez, was den frühen Ausschluss der Titelverteidiger aus den Play-offs bedeutete. In dieser Runde war Inter Miami nicht in der Lage, einen einzigen Treffer zu erzielen, was den Unterschied zur Vorsaison verdeutlicht.

Messi und sein Team hatten im Vorjahr den Titel in der MLS gewonnen und dabei in den Finalspielen Vancouver besiegt. Diesmal reichte die Leistung nicht einmal über die erste Playoff-Hürde hinaus. Der Kontrast zwischen dem Gewinn der Meisterschaft im letzten Jahr und dem Ausscheiden in der aktuellen Runde ist in der Liga deutlich spürbar geworden. Die Columbus Crew zog hingegen in die nächste Runde ein.

Auswirkungen auf die Playoff-Struktur und Zukunft

Die Ergebnisse dieser Viertelfinalserie haben die Struktur der kommenden Runden festgelegt. Vancouver Whitecaps stehen nun für die Halbfinals bereit und können ihre erfolgreiche Saison fortsetzen. Thomas Müller bleibt ein zentraler Bestandteil des Kaders und hat mit seinem Einsatz gezeigt, dass er auch im höheren Alter auf höchstem Niveau mithalten kann. Der deutsche Star war bis zur Auswechslung ein fester Wert im Aufbauspiel.

Für Inter Miami bedeutet das frühe Aus eine bittere Enttäuschung, nachdem der Titelgewinn im Vorjahr noch groß gefeiert wurde. Lionel Messi wird nun vermutlich eine Pause einlegen oder sich auf die nächste Saison vorbereiten. Der Kontrast zwischen dem Triumph im letzten Jahr und dem Ausscheiden in der ersten Runde der Play-offs dieses Jahres ist erheblich. Die Liga hat erneut gezeigt, wie schnell die Ergebnisse wenden können.

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Die Whitecaps haben ihre Qualifikation als klare Erfolgsgeschichte gefeiert. Der Fokus liegt nun auf den kommenden Aufgaben im Halbfinale. Thomas Müller wird weiterhin eine wichtige Rolle für das Team spielen. Der Sieg bei Real Salt Lake war ein wichtiger Schritt, der die Stimmung im Verein positiv beeinflusst hat. Die Spieler und Fans können nun auf das nächste Kapitel der Playoff-Reise hoffen.