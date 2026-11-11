Der Bayern-Star Thomas Müller zeigt erstmals ein Bild mit seiner 26-jährigen Freundin Eve Rose Bitbol. Das Paar wurde bei öffentlichen Auftritten beobachtet und es wird spekuliert, dass ihre Beziehung schon seit erstem Sommer 2025 besteht.

Thomas Müller, 37, hat auf seinen Social‑Media‑Kanälen erstmals ein Foto mit seiner neuen Freundin Eve Rose Bitbol, 26, veröffentlicht. Das Bild zeigt das Paar am Straßenrand, angelehnt aneinander, und vermittelt einen intimem Moment des Zusammenhalts.

Das Bild und die begleitende Nachricht

In dem registrierten Beitrag, der unter der Caption "Big smile" erschien, umarmt Müller die junge Frau von hinten. Beide Personen schauen in die gleiche Richtung, sodass die Gesichter nicht erkennbar sind. Die Bildunterschrift unterstreicht die Freude der beiden und betont die Qualität des Moments.

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Öffentliche Auftritte und Zusammenspiel mit anderen Prominenten

Bei der Oktoberfest‑Feier wurde das Paar erstmals in der Öffentlichkeit gesehen. Dort nahmen sie gemeinsam an einem kleinen Festzelt teil. Laut Berichte der AZ waren das vier Personen: Müller, sein Neffe Mats Hummels, 37, und dessen Modellfreundin Nicola Cavanis, 27, sowie Bitbol.

Später begleiteten die vier die Mädel in Paris, wo sie im Luxus‑Restaurant Costes aßen. Das Foto‑Set im französischen Haushalt verstärkte die Spekulation über die Dauer und das Ausmaß der Beziehung. Obwohl Müller bis jetzt keine Fotos seiner neuen Liebe geteilt hatte, ändert sich dies jetzt mit der Veröffentlichung.

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Hintergrund von Eve Rose Bitbol

Die Französin hatte die renommierte ESSEC Business School besucht und arbeitet derzeit in der Finanzbranche. Sie hat zwar zahlreiche Spiele von Müllers aktuellen Mannschaften Vancouver Whitecaps attendiert, bleibt jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre Beziehung zur Bundesliga‑Legende hat deshalb noch nicht öffentlich an Sichtbarkeit gewonnen.

Auswirkungen auf Müllers Image und Karriere

Thomas Müller, 131‑maliger Deutscher Nationalspieler, hat sich seit seinem Wechsel in die MLS einen Kultstatus erarbeitet. In einer neuen Liga‑Rangliste steht er aktuell auf Platz 3, übertroffen von Lionel Messi und Heung‑min Son. Der öffentliche Trieb des Lebensangebots könnte potenziell seine Medienpräsenz und die Wahrnehmung seinerseits in der MLS steigern.

Gerade weil seine Beziehung schon im Sommer 2025 begonnen haben soll, könnte die anstehende Veröffentlichung von Fotos dazu führen, dass Fans und Medien stärker auf sein Privatleben achten. Die Erwartung ist, dass dies seine Markenkooperationen und Werbeverträge beeinflussen könnte.

Die nächsten Wochen werden zeigen, welche weiteren Bilder und Videos Müller teilen wird, und ob sich diese Entwicklung positiv oder negativ auf sein Image auswirkt.