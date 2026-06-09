Thomas Müller verrät seine Geheimnisse für Langlebigkeit im Fußball

Der 36-jährige Fußballstar Thomas Müller spricht über seine extreme Supplement-Routine und Lebensweise, die ihm helfen, auf höchstem Niveau zu spielen.

Thomas Müller , der 36-jährige Weltmeister von 2014, wurde am Montag bei einem Event in der Münchner Innenstadt als Markenbotschafter des Nahrungsergänzungsmittel -Herstellers superum vorgestellt. Dort gewährte der Offensiv-Routinier Einblicke in seine ungewöhnlichen Methoden, die ihn noch immer zu den besten Spielern der Major League Soccer bei den Vancouver Whitecaps machen.

Der überraschendste Trick ist sein extremer Konsum von Kapseln: Ich nehme am Tag 20 bis 25 Kapseln, offenbarte Müller. Dabei handelt es sich um verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, von denen er auf Nachfrage die wichtigsten nannte. Vitamin D und Omega 3 sind für mich ganz wichtig, weil ich sie sonst nicht bekomme, und Kreatin. Magnesium ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Ernährung.

Die anderen Sachen, die ich zu mir nehme, sind Kombinationen, bei denen du auch einfach ein bisschen die Daumen drückst und sagst: Vielleicht hilft es, vielleicht nicht. Zusätzlich konsumiert Müller nun zweimal täglich superum - morgens als Pulver, abends als Kapsel. Das Produkt enthält eine Mischung aus Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl, Spermidin, L-Ergothionein, lebenden Bakterienkulturen, Vitaminen, Magnesium, Eisen, Chrom, Selen, Zink, Kalium und Phosphor. Der Profi mit über 785 Pflichtspielen will damit seine Fitness und Gesundheit optimieren.

Er betont jedoch, dass Nahrungsergänzungsmittel allein nicht ausreichen. Es brauche insgesamt einen gesunden Lebensstil. Müller greift daher auch bei der normalen Ernährung zu ungewöhnlichen Mitteln. Er gibt zu: Ich esse auch viele Sachen, die mir nicht unbedingt schmecken müssen.

Das ist dann eher wie an der Tankstelle. Manchmal gibt es zum Frühstück zum Beispiel Walnüsse und vier Schlucke Olivenöl. (Anmerkung: Olivenöl wird oft als gesundes Fett geschätzt, aber vier Schlucke sind für viele ungewohnt. ) Doch damit nicht genug: Müller legt großen Wert auf guten Schlaf.

Er erklärt: Man merkt es einfach, wenn man acht oder achteinhalb Stunden geschlafen hat. Es geht aber nicht nur darum, wie lange man im Bett ist, sondern auch wie. Wie bereite ich mich vor? Da geht es darum, bestimmte Dinge wie Alkohol oder spätes Essen wegzulassen.

Und es ist wichtig, immer zur gleichen Zeit zu schlafen. Wenn du das machst, wachst du in der Früh ganz anders auf. Vor dem Schlafengehen hilft Müller zusätzlich mit 450 Milligramm Magnesiumbisglycinat nach. In seinem E-Mail-Newsletter schrieb er dazu: Das hilft der Muskulatur beim Entspannen und unterstützt ein gesundes Nervensystem.

Diese Rituale hat Müller nicht immer praktiziert. Wie und wann er zu diesen besonderen Routinen kam? Ich beschäftige mich seit Ende meiner 20er deutlich mehr mit dem Thema Longevity im Fußball, sagt er. Er verrät, dass ein ehemaliger Bayern-Kollege ihn dazu animiert habe: Robert Lewandowski war ein super Beispiel.

Der hat sich da schon sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt und er war auch immer voll im Saft. Der polnische Weltklasse-Stürmer, der inzwischen beim FC Barcelona spielt, ist unter anderem dafür bekannt, erst die Nachspeise, dann das Hauptgericht und abschließend die Vorspeise zu essen, da diese Reihenfolge die Fettverbrennung verbessern soll.

Inzwischen setzt auch Müller auf ungewöhnliche Methoden, um seine legendäre Karriere - darunter eine Weltmeisterschaft, zwei Champions-League-Titel und 13 deutsche Meisterschaften - möglichst lange auf höchstem Niveau ausreizen zu können. Seine Ernährung und Supplementierung sind nur ein Teil des Puzzles; auch regelmäßige Bewegung, Stressmanagement und soziale Kontakte spielen eine Rolle. Müller betont, dass jeder seinen eigenen Weg finden müsse, aber der Fokus auf die Grundlagen - Schlaf, Ernährung, Bewegung - sei entscheidend.

Mit seiner Rolle als Markenbotschafter von superum möchte er nun auch andere inspirieren, bewusster mit ihrer Gesundheit umzugehen. Die Reaktionen der Fans waren überwiegend positiv, viele zeigten sich überrascht über den hohen Kapselkonsum. Müller selbst sieht darin keinen Widerspruch zu einem natürlichen Lebensstil: Es gehe darum, die Nährstoffe zu ergänzen, die man über die normale Ernährung nicht ausreichend aufnehmen kann. In einer Zeit, in der die Karriere von Profisportlern immer länger wird, könnte Müllers Ansatz wegweisend sein.

Seine Offenheit im Umgang mit Supplementen und persönlichen Routinen zeigt, dass auch Spitzenathleten ständig dazulernen und bereit sind, neue Wege zu gehen. Ob die Whitecaps von seinen Methoden profitieren, werden die kommenden Spiele zeigen. Fest steht: Thomas Müller bleibt ein Phänomen, das auch mit 36 Jahren noch Maßstäbe setzt





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