Thomas Müller hat sich vor dem WM-Spiel gegen Frankreich für Jürgen Klopp ausgesprochen. Der ehemalige Liverpool-Coach hatte sich bereits öffentlich für seine "Noch"-Aussage entschuldigt. Müller verteidigt auch Jürgen Klopp vor der Kritik von Rudi Völler.

Thomas Müller verteidigt Jürgen Klopp vor dem WM-Spiel gegen Frankreich . Der ehemalige Liverpool-Coach hatte sich bereits öffentlich für seine "Noch"-Aussage entschuldigt. Jetzt äußert sich auch Thomas Müller dazu.

"Der Kloppo hat das auch gar nicht so gemeint", sagt Müller und fügt hinzu: "Es war null böse gemeint. Aber wir sollen uns in Deutschland auch mal ein bisschen locker machen. Wenn das die Spieler und die Trainer wirklich beeinflusst, wenn das auf das Ergebnis Einfluss hat, dann sollen sich alle anders neu orientieren.

" Müller verteidigt auch Jürgen Klopp vor der Kritik von Rudi Völler. Völler hatte vorgeschlagen, dass der ehemalige Bayern-Stürmer einen Trainerschein machen sollte. Müller sagt dazu: "Das Gespräch war insgesamt ein bisschen unstrukturiert. Das hat vielleicht bei dem einen oder anderen auch zu Interpretationsschwierigkeiten geführt.

Also der hintere Teil war vom Rudi absolut nett gemeint.

" Müller verteidigt auch Völlers Rolle als Gesprächspartner: "Er hat es nicht ganz geschafft, zu trennen - von seinem Verteidigen des DFB-Teams, die Bärenmutter ... Und das fand ich insgesamt gut von ihm in seiner Rolle, dass er das mit den Komikern angemerkt hat. Das ist genau seine Aufgabe, das Gesamtgebilde zu schützen.

" Müller weiß nicht, ob die Kritik von Rudi Völler in Deutschland gut adressiert war: "Ich weiß nicht, ob das bei uns so gut adressiert war, weil wir ein bisschen flachsen, während wir auch Fußball-Expertise einbringen. Das mit dem Trainerschein war null als Kritik gemeint vom Rudi.





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