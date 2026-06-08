Thomas Müller wird WM-Experte und spricht über Transfer von Brown sowie DFB-Chancen

Thomas Müller reist als WM-Experte zu MagentaTV. Vor dem Abflug spricht er über möglichen Transfer von Eintracht Frankfurts Brown zum FC Bayern, gibt eine Einschätzung zur DFB-Elf und macht Lennart Karl nach dessen Verletzung Mut.

Thomas Müller (36) startet am Montagnachmittag in ein neues Kapitel seiner Karriere: Der Weltmeister von 2014 reist zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko - allerdings nicht als Spieler, sondern als Experte für MagentaTV.

Vor dem Abflug gab er bei einem Sponsorenevent in München eine Kostprobe seines Könnens am Mikrofon. Dabei sprach er unter anderem über das Transferinteresse seines Ex-Klubs FC Bayern an Eintracht Frankfurts Stürmer Brown. Müller, der als Markenbotschafter des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers superum vorgestellt wurde, äußerte sich auf die Frage von BILD, ob Brown (Vertrag bis 2030) ein guter Neuzugang für den deutschen Rekordmeister sei.

Zunächst scherzte er: Das kommt immer auf das Management und die Vertragssituation an - da kenne ich mich nicht so aus. Was den Preis betrifft, weiss man nicht, was ein Monatspaket kostet. Dann aber sprach der Rekordspieler des FC Bayern (756 Pflichtspiele) Klartext: Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall! Wenn ein Spieler zum FC Bayern wechselt, hat er brutale Konkurrenz - doch Brown ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist.

Ich glaube, das sieht jeder. Die Bayern-Sportchefs Max Eberl und Christoph Freund haben laut BILD bereits die Vertragskonditionen mit Brown für einen Wechsel in diesem Sommer abgestimmt.

Allerdings fehlt noch die Einigung mit Frankfurt über die Ablösesumme; die Eintracht soll rund 65 Millionen Euro verlangen. Müllers Einschätzung kommt einer Transfer-Empfehlung gleich - der 36-Jährige weiss genau, welche Qualitäten es braucht, um beim Rekordmeister zu bestehen. Neben den Transfer-Spekulationen nahm Müller auch Stellung zum verletzungsbedingten WM-Aus von Bayern-Juwel Lennart Karl. Der 18-Jährige erlitt einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel und muss seinen Traum vom ersten WM-Einsatz begraben.

Müller machte ihm Mut: Für den einzelnen Spieler, der ausfällt, ist das kurzfristig eine Katastrophe. Mittelfristig haben wir als Menschen und Leistungssportler alle unsere Herausforderungen und müssen damit umgehen. Eine Verletzung ist ein Rückschlag - und ein Rückschlag ist der Start für den Neuanfang. Vielleicht ist das die Gelegenheit, Dinge anzupassen oder noch einen draufzulegen.

Das ist ein ganz normaler Prozess. Müller weiss aus eigener Erfahrung, wie sich solche Rückschläge anfühlen, und spendete dem jungen Talent tröstende Worte. Die Karriere eines Fussballers ist voller Höhen und Tiefen; für Lennart Karl beginnt nun der Weg zurück - mit harter Arbeit und mentaler Stärke. Besonders spannend war Müllers Analyse der deutschen Nationalmannschaft.

Der 131-malige Nationalspieler offenbarte, dass er das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht als Top-Favoriten auf den WM-Titel sieht. Es schreit nicht schon nach: Oh ja, das Finale ist gebucht! , sagte Müller. Wir sind auf einem guten Weg mit neun Siegen in Folge, aber vom Gefühl her hatten wir 2014 mit Spielern wie Mesut Özil oder Sami Khedira eine Achse, die ein bisschen mehr an ihrem Höhepunkt war.

Jetzt haben wir viele talentierte Spieler wie Musiala, Wirtz und wie sie alle heissen, die alle noch auf dem Weg sind. Dennoch schliesst Müller eine Überraschung nicht aus: Es ist für alle Spieler eine Gelegenheit zu zeigen, dass dieser Weg bereits erfolgreich sein kann. Ich habe mich mal auf Spanien als meinen Favoriten festgelegt. Aber vielleicht umgehen wir meinen Tipp und drängeln uns als Deutsche vor.

Der Weltmeister von 2014 bleibt optimistisch, auch wenn er die Erwartungen dämpft. Die WM beginnt am 11. Juni, und Deutschland trifft in der Vorrunde auf harte Gegner. Müller wird die Spiele aus der Expertenperspektive begleiten und seine Analysen bei MagentaTV teilen.

Seine Einschätzungen sind nicht nur fundiert, sondern auch unterhaltsam - wie schon bei seinem Sponsorenevent in München





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