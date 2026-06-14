Thomas Müller: Zukunft ungewiss - Völler gibt Rat

Thomas Müller spielt derzeit bei den Vancouver Whitecaps in der MLS. Seine Zukunft ist ungewiss, doch Völler hat eine klare Meinung dazu. Müller reagiert diplomatisch, während Klopp einen Scherz macht.

Thomas Müller , der derzeit bei den Vancouver Whitecaps in der MLS spielt, hat eine ungewisse Zukunft. Völler hat dazu eine klare Meinung: 'Jürgen kann ihm einen Tipp geben.

Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um mehr zu verstehen. Wir haben alle das Gefühl, wir wissen alles, aber ich glaube, es hilft, wenn man nochmal einen Trainerschein macht. Jürgen ist ein wunderbares Beispiel.

' Müller reagiert diplomatisch: 'Ich setze mich immer gerne mit euch zusammen. ' Doch Klopp kann es nicht lassen: 'Noch. ' Völler sagt: 'Wir sind mehr für die Komik zuständig, hat er gesagt. ' Müller antwortet trocken: 'Man hört das, was man hören will. Und er ist natürlich auch dafür zuständig, das Gebilde zu beschützen.





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