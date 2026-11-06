Thomas Müllers Mannschaftskollege Belal Halbouni erkrankt an Krebs

Vancouver Whitecaps bestätigen Krebsdiagnose bei Innenverteidiger Belal Halbouni. Thomas Müller steht zu seinem Teamkollegen, der bis 2028 verpflichtet ist.

Der kanadische MLS -Klub Vancouver Whitecaps hat am Freitag eine schockierende Diagnose für seinen Abwehrspieler Belal Halbouni bestätigt. Der 26-jährige Innenverteidiger litt an einem Hodgkin-Lymphom, einer bösartigen Erkrankung des Lymphsystems. Diese schwere Diagnose bedeutet für den Spieler vorerst ein vollständiges Ende seiner aktuellen Fußballkarriere, da er sich nun ausschließlich auf seine medizinische Behandlung und die Genesung konzentrieren muss.

Diagnose und Heilungsaussichten bei Hodgkin-Lymphom

Das Hodgkin-Lymphom zählt trotz seiner Gefährlichkeit zu den am besten behandelbaren Krebserkrankungen. Medizinische Statistiken zeigen, dass bei einer frühzeitigen Diagnose und adäquaten Behandlung zwischen 80 und 90 Prozent der Erkrankten dauerhaft geheilt werden können. Dennoch bleibt die Frage nach der Rückkehr auf den Platz aktuell ungeklärt. Es ist derzeit nicht absehbar, wann Halbouni wieder in der Offensive oder Defensive eingesetzt werden kann, und ob eine vollständige Rückkehr zum Profifußball überhaupt möglich ist.

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Verein und Thomas Müller unterstützen den Spieler

Die Vancouver Whitecaps haben in einer offiziellen Stellungnahme ihre volle Solidarität mit dem erkrankten Akteur bekundet. In einem öffentlichen Beitrag hieß es wörtlich: Wir stehen an deiner Seite, Belal. Auf jedem Schritt deines Weges. Ein besonders starkes Signal für die psychologische Unterstützung des Spielers ist die Vertragsverlängerung des 26-Jährigen bis zum Jahr 2028. Der Klub hat dieses Engagement trotz der schwerwiegenden Erkrankung aufrechterhalten und signalisiert damit langfristiges Vertrauen in die Genesung und die Zukunft von Belal Halbouni.

Bisherige Karriere und Stationen in Deutschland

Belal Halbouni blickt auf eine diverse Spielerlaufbahn zurück, die auch Stationen in Deutschland umfasste. Im Januar 2020 wechselte der Innenverteidiger vom kanadischen Verein FC London zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Dort absolvierte er insgesamt 28 Partien in der Regionalliga und konnte dabei drei Tore erzielen sowie zwei weitere Vorlagen vorbereiten. Diese Leistungen führten im Sommer 2022 zu einem Wechsel zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

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Bei den Magdeburgern scheiterte der Durchbruch in der Profimannschaft jedoch vorübergehend an einer Verletzung. Ein Kreuzbandriss verhinderte eine etablierte Rolle in der ersten Mannschaft, sodass Halbouni hauptsächlich für die zweite Elf zum Einsatz kam. Diese Rückschläge sind Teil seiner sportlichen Vorgeschichte, bevor er seine Karriere in Nordamerika neu orientierte. Der Rückweg in seine Heimat wurde im Februar 2024 vollzogen, als er sich den Vancouver Whitecaps anschloss.

Erfolge in Kanada und Ausblick auf die Zukunft

Seit seiner Rückkehr nach Kanada hat sich Halbouni als fester Bestandteil des Kaders etabliert. Mit den Vancouver Whitecaps feierte er sportliche Höhepunkte, indem er die kanadische Meisterschaft im Pokalwettbewerb in den Jahren 2024 und 2025 gewann. Diese Titelgewinne unterstreichen seine Bedeutung im Team. Während die medizinische Behandlung im Vordergrund steht, gilt das Interesse der Fans und auch von Thomas Müller nun der Unterstützung des erkrankten Teamkollegen.