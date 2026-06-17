Thomas Müllers neues Kapitel: Vom Bayern-Star zum MLS-Experten und Weltenbummler

Thomas Müller, einstige Bayern-Ikone, hat nach 25 Jahren den Verein gewechselt und spielt für die Vancouver Whitecaps. Als TV-Experte bei der WM zeigt er sich gewohnt souverän, während sein neuer Lebensstil in Kanada ihn persönlich verändert. Optisch mit Vollbart und modischem Stil, sprachlich mit gemischten Sätzen, reflektiert Müller seine Entwicklung. Sportlich verfolgt er mit den Whitecaps das Ziel des MLS-Titels, und für die Zeit nach der Karriere denkt er über Golf, Pferde und eventuell eine Trainerrolle nach, ohne eine Bayern-Rückkehr auszuschließen.

Thomas Müller , die Bayern-Legende, hat nach 25 Jahren beim deutschen Rekordmeister den Verein gewechselt und spielt seit dem Sommer 2025 für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer MLS .

Während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist er als Experte für MagentaTV im Einsatz und zeigt sich dort wie gewohnt meinungsstark und humorvoll. Gleichzeitig fällt auf, dass er sich optisch und persönlich verändert hat: Mit Vollbart und modischen Outfits sorgt er für Aufmerksamkeit und spiegelt damit seine Entwicklung wider, die durch den Wechsel in einen anderen Kulturkreis und die neuen Herausforderungen in Vancouver vorangetrieben wurde.

Müller betont, dass die Erfahrung in Kanada seinen Horizont erweitert und ihn als Mensch reifen lässt. Die höfliche und internationale Atmosphäre in Vancouver, aber auch die Verbesserung seiner Englischkenntnisse prägen sein Leben. Im Gespräch mischt er gelegentlich englische Begriffe in seine deutschen Sätze, was seine sprachliche Integration unterstreicht. Sportlich ist Müller mit den Whitecaps erfolgreich: In der vergangenen Saison erreichte er das MLS-Finale, das nur knapp gegen Inter Miami mit Lionel Messi verloren ging.

Sein Vertrag läuft bis 2026, und er strebt weiterhin den Titel an. Neben dem Sport denkt er über seine Zukunft nach: Hobbys wie Golf und seine Leidenschaft für Pferde auf dem familieneigenen Gut Wettlkam bleiben wichtig. Auch ein möglicher Einstieg in den Trainerberuf wird erwogen, ebenso wie langfristige Optionen beim FC Bayern, wobei er betont, dass er nichts überstürzen und sich zunächst in der neuen Umgebung beweisen will





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