Ghanas Fußballer Thomas Partey ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen in London vor Gericht. Der Mittelfeldspieler wurde von Kanada ausgeschlossen, weil er nicht einreisen durfte.

Ghana s Fußball er Thomas Partey ist wegen Vergewaltigungsvorwürfe n in London vor Gericht. Der Mittelfeldspieler wurde von Kanada ausgeschlossen, weil er nicht einreisen durfte. Partey plädierte auf nicht schuldig und gab an, dass er unter ständiger Aufsicht von Teamoffiziellen stehen werde, falls er in Kanada einreisen dürfte.

Der Trainer des Siegers reagierte bei der anschließenden Pressekonferenz ungewöhnlich sauer auf das Spiel Ghanas gehabt habe. Die knappe Antwort des Portugiesen: Sie waren doch beim Spiel, oder? Dann schnauzte er die Journalistin weiter an: Wenn Sie beim Spiel waren, dann haben Sie, glaube ich, die Antwort auf Ihre Fragen gesehen. Und ich denke, Sie könnten mir bessere Fragen stellen.

Danke. Hintergrund: Partey hatte bei dem erfolgreichen WM-Auftakt Ghanas in Toronto nicht mitspielen können. Wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn durfte der Profi vom FC Villarreal nicht nach Kanada einreisen. Zuletzt hatte das kanadische Bundesgericht in Ottawa den Einspruch gegen die zuvor erteilte Einreiseverweigerung für Partey abgewiesen.

Das Gericht stellte in seinem Urteil die Wahrung der Integrität des kanadischen Einwanderungssystems und die Durchsetzung der vom Parlament getroffenen Entscheidungen über die Interessen des Klägers, auch wenn die Umstände des Antragstellers ungewöhnlich und für ihn persönlich sowie für seine Nationalmannschaft von großer Bedeutung seien. Partey steht seit April dieses Jahres wegen Missbrauchsvorwürfen in London vor Gericht. Ihm wird in der Anklage vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau zweimal vergewaltigt zu haben.

Vor dem Southwark Crown Court in London plädierte Partey auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen. Wegen dieser Causa hatten Kanadas Behörden dem Spieler die Einreise verweigert. Parteys Anwältin, Mackeda Bramwell, legte bei der Verhandlung eine Erklärung ihres Mandanten vor.

Darin gab der Mittelfeldspieler an, er werde im Falle eines erfolgreichen Einspruchs unter ständiger Aufsicht von Teamoffiziellen stehen und Kanada verlassen, sobald die Mannschaft abreist. Ich bin nicht verurteilt worden. Ich habe auf nicht schuldig plädiert und gelte weiterhin als unschuldig, sagte Partey. Der frühere England-Legionär vom FC Arsenal (2020-2025) verfolgte die Verhandlung in Ghanas WM-Camp in Smithfield im US-Bundesstaat Rhode Island.

Die amerikanischen Behörden hatten Partey mit Ghanas Nationalmannschaft einreisen lassen. Einem Einsatz von Partey in den weiteren Vorrundenspielen der Black Stars gegen England am 23. Juni in Massachusetts und gegen Kroatien am 27. Juni in Philadelphia steht somit nichts im Weg





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