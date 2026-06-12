Thomas Reiter über den Blick aus dem All: Wir sitzen alle in einem Boot

Thomas Reiter, Deutschlands Raumfahrtlegende, spricht auf der ILA Berlin über seine Erfahrungen im All und die Bedeutung der Raumfahrt für den Klimaschutz und die europäische Unabhängigkeit.

Die Internationale Luft- und Raumfahrt ausstellung (ILA) am Berliner Hauptstadtflughafen BER lockt in diesen Tagen mehr als 100.000 Besucher an. Rund 750 Aussteller aus 37 Ländern präsentieren die neuesten Entwicklungen in Luftfahrt, Raumfahrt , Drohnentechnologie und Verteidigung.

Ein besonderer Gast ist der deutsche Raumfahrtpionier Thomas Reiter, der die Erde aus einer Perspektive erlebt hat, die nur wenigen Menschen vergönnt ist. Im Gespräch mit BILD erzählt der 68-Jährige von seinen Erlebnissen im All und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Reiter, der insgesamt fast ein ganzes Jahr im Weltraum verbracht hat, schwärmt noch heute von den intensivsten Momenten seiner Missionen.

Besonders in Erinnerung geblieben seien ihm das Gefühl der Körperlosigkeit und der wunderschöne Ausblick auf die Erde sowie auf der Nachtseite des Orbits in den Sternenhimmel. Diese Erfahrung habe seine Sicht auf das Leben auf der Erde nachhaltig verändert. Unser Planet sei im Grunde ein Raumschiff, das auf seiner Bahn um die Sonne reist, so Reiter. Man erkenne sehr deutlich, wie wichtig es sei, dieses Zuhause zu bewahren und die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu bewältigen.

Der Blick aus dem All verdeutliche auf eindrucksvolle Weise, dass wir alle in einem Boot sitzen. Der ehemalige ESA-Astronaut verfolgt die aktuellen Entwicklungen der Raumfahrt mit großem Interesse. Besonders wichtig sei es aus seiner Sicht, dass Europa unabhängiger werde. Zwar verfüge der Kontinent über große wissenschaftliche und technologische Kompetenzen, doch bei bestimmten Lieferketten und Schlüsseltechnologien gebe es weiterhin Abhängigkeiten vom Ausland.

Großes Potenzial sieht Reiter in neuen Erdbeobachtungsmissionen, die helfen könnten, die Mechanismen des Klimawandels besser zu verstehen und wichtige Daten für den Schutz des Planeten zu liefern. Auch die Rückkehr von Menschen zum Mond verfolgt er mit Spannung. Dabei gehe es heute nicht mehr nur um Prestige, sondern zunehmend auch um strategische Interessen und die Nutzung von Ressourcen.

Für Reiter bleibt jedoch die wichtigste Erkenntnis seiner Reisen ins All eine andere: Die großen Herausforderungen der Menschheit lassen sich nur gemeinsam lösen. Der Blick auf die Erde aus dem Weltraum mache genau das auf eindrucksvolle Weise sichtbar. Er wünscht sich, dass künftig mehr Menschen einen Blick aus dem All auf die Erde werfen können. Ein bezahlbarer Weltraumtourismus liege zwar noch in weiter Ferne, könne aber in einigen Jahrzehnten dazu beitragen, das Bewusstsein für die Verletzlichkeit unseres Planeten zu stärken.

Die ILA bietet eine perfekte Gelegenheit, sich über die neuesten Fortschritte in der Raumfahrt zu informieren und den Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie und der breiten Öffentlichkeit zu fördern





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