Thomas Tests Toiletten: Von Fast-Food-Restaurants bis Luxushotels - Seine Kritiken werden gelesen

Thomas, ein hauptberuflicher Unternehmensberater, hat sich auf eine ungewöhnliche Karriere im Internet-Business eingelassen. Er testet öffentliche und halböffentliche Toiletten und bewertet sie mit erstaunlicher Gründlichkeit. Seine Kritiken werden von vielen Menschen gelesen und sogar von Betreibern verbessert. Was einst als Scherz begann, ist mittlerweile mehr als bloße Unterhaltung.

Er macht öffentlich, was sonst privat bleibt: Während andere auf Social Media Luxusautos oder Traumurlaube präsentieren, zeigt Thomas lieber Toiletten. Was zunächst wie ein buchstäblicher Griff ins Klo klingt, wurde zum Volltreffer im Internet.

Unter dem Namen "Die Schüssel der Wahrheit" testet der hauptberufliche Unternehmensberater öffentliche und halböffentliche WCs, bislang vor allem im deutschsprachigen Raum. Ob Fast-Food-Restaurant, Bahnhof, Raststätte oder Luxushotel - vor dem Klo-. Beim Besuch der Therme Lindau filmte Papa Thomas die Toiletten. Das Ziel: Mit dem Clip innerhalb von acht Stunden 1000 Aufrufe und 50 Likes aufGibt es Seife?

Stimmt die Wassertemperatur? Für Thomas liegt der Teufel im Detail, wenn es um eine ideale Toiletten-Erfahrung gehtSeitdem bewertet er Toiletten mit erstaunlicher Gründlichkeit. Geprüft werden Sauberkeit, Geruch, Klobürste, Papierqualität, Temperatur und sogar die Hintergrundmusik. Er bewertet auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut) Schüsseln.

Für die Bestnote müsse alles stimmen: Hygiene, Geruch und Atmosphäre.

"Ich liebe Hintergrundmusik. Da kann ich mich extrem gut entspannen", sagt er im Interview mitWiderruf Tracking und CookiesDas große Geschäft wird zum Internet-Business Was als Scherz begann, ist inzwischen mehr als bloße Unterhaltung. Thomas erhält nach eigenen Angaben Hunderte Tipps von Followern, welche Toiletten er testen soll, und sogar Dankesnachrichten.

"Ich bekomme richtige Dankesschreiben von Menschen, die die Angst verlieren, in öffentlichen Bereichen ihr Geschäft zu erledigen", erzählt er. Auch Betreiber reagieren mittlerweile auf seine Bewertungen und bessern ihre stillen Örtchen nach. Aus einer kleinen Vater-Sohn-Wette ist so ein ungewöhnliches Internet-Business geworden - mit einem klaren Traum: Klos testen i





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