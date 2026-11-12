Thomas Tuchel bleibt Englands Nationaltrainer bis zur EM 2028

Thomas Tuchel sichert die Zukunft der Three Lions für die Europameisterschaft 2028 ab und lehnt Klubangebote ab. Details zum Vertrag und den Plänen des Trainers.

Thomas Tuchel hat seine Absichten bezüglich seiner Tätigkeit als Trainer der englischen Nationalmannschaft unmissverständlich klar gestellt. Der 53-jährige deutsche Coach bekräftigt seinen Willen, das Team der "Three Lions" zur Europameisterschaft 2028 in Italien und der Türkei zu führen. Selbst wenn ihm ein attraktives Angebot eines europäischen Top-Vereins unterbreitet werden sollte, würde er dieses aktuell nicht annehmen wollen. Seine Priorität liegt eindeutig auf der internationalen Bühne und der Verantwortung gegenüber dem englischen Fußballverband.

Vertragsbindung ohne Ausstiegsklausel

Ein zentrales Element dieser Entscheidung ist die rechtliche Absicherung durch den laufenden Arbeitsvertrag. Thomas Tuchel hat erklärt, dass er keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, die einen vorzeitigen Wechsel ermöglichen würde. Seit Januar 2025 steht er im Auftrag der englischen Nationalmannschaft unter Vertrag. Im Februar hatte er diesen Vertrag erfolgreich bis zum Ende der Europameisterschaft 2028 verlängert. Damals betonte er seine Zufriedenheit und den Stolz, die Zeit mit England fortzusetzen, um das Land stolz zu repräsentieren.

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Im direkten Vergleich zu anderen namhaften Trainern fällt diese Vertragsstruktur besonders auf. Der US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino, der 54 Jahre alt ist, hat anders als sein Kollege aus Deutschland eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt. Diese flexible Regelung wird in den Medien häufig im Zusammenhang mit einem möglichen Engagement bei Manchester United diskutiert. Diese Struktur gibt Mauricio Pochettino mehr Freiheiten für eine Rückkehr in den Vereinsfußball, was Thomas Tuchel aktuell verwehrt bleibt und sein Engagement bei den Three Lions weiter zementiert.

Sehnsucht nach dem Vereinsalltag

Trotz der klaren Positionierung für die Nationalmannschaft gibt Thomas Tuchel zu, dass ihm der tägliche Vereinssport zunehmend fehlt. Er beschreibt konkret, wie sehr er die Intensität der Ligaspiele vermisst, die sich auf etwa 50 Partien pro Saison belaufen. Der deutsche Trainer hebt die einzigartige Atmosphäre hervor, die nur im Vereinswettbewerb zu finden ist, und hebt die kurzen Momente nach dem Abpfiff hervor.

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Er schildert die zwei Minuten nach Spielende als die besten Augenblicke, in denen man das Stadion verlässt, während die Lichter an sind und das Stadion voller Fans ist. Diese emotionale Verbindung und die unmittelbare Aufregung sind Elemente des Traineralltags, die im Nationalteam-Kontext oft weniger präsent sind. Dennoch ist Thomas Tuchel der Überzeugung, dass er dieses intensive Gefühl vorerst weiterhin mit der englischen Nationalmannschaft erleben kann.

Strategische Ausrichtung in der Nations League

Die aktuelle sportliche Situation der englischen Auswahl bietet Thomas Tuchel die Möglichkeit, seine Ideen auf der internationalen Ebene umzusetzen. In der UEFA Nations League belegt England aktuell den zweiten Platz in der eigenen Gruppe. Diese Positionierung ist wichtig, um die Qualifikationsziele für die kommenden Phasen zu erreichen. Der Fokus liegt nun auf den verbleibenden Partien, die entscheidend für die weitere Planung sind.

Am Donnerstag tritt England zu Hause gegen Kroatien an. Für Thomas Tuchel und sein Team reicht ein Unentschieden in diesem Spiel, um den Einzug ins Halbfinale sicherzustellen. Diese pragmatische Herangehensweise zeigt den Willen, die Punkte systematisch zu sammeln, anstatt das Spiel unnötig zu komplikieren. Die defensive Stabilität ist hierbei ein Schlüsselfaktor, um die Qualifikation für die Finalrunde zu garantieren.

Abschluss der Gruppenphase in Madrid

Der Höhepunkt der laufenden Nations League Gruppenphase findet am Sonntag statt, wenn England in Madrid gegen Spanien antreten wird. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr und stellt eine massive Herausforderung für die Three Lions dar. Spanien ist ein starkes Team, und Thomas Tuchel muss seine Mannschaft für dieses Crucial Match vorbereiten. Der Ausgang dieses Spiels wird die finale Platzierung in der Gruppe bestimmen.

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Nach diesem letzten Gruppenspiel liegt der Fokus wieder klar auf der langen Perspektive bis zur Europameisterschaft 2028. Thomas Tuchel hat seine Prioritäten gesetzt und wird seine Energie in die Vorbereitung auf die größte Turniersaison der nächsten vier Jahre investieren. Die aktuelle Arbeit in der Nations League dient dabei als wichtige Grundlage, um die Mannschaft physisch und mental auf die hohen Anforderungen der EM vorzubereiten. Alle Beteiligten wissen, dass die nächsten Monate entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Projekts sind.