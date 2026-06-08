Thomas Tuchel ernennt Declan Rice zum Vize-Kapitän Englands für die WM

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat Declan Rice als offiziellen Vertreter von Kapitän Harry Kane für die WM bestimmt. Rice, Schlüsselspieler des FC Arsenal, wird damit die Rolle des Vize-Kapitäns übernehmen und hat in der Hierarchie Jude Bellingham von Real Madrid verdrängt.

Thomas Tuchel hat als Teammanager der englischen Nationalmannschaft eine wichtige personelle Entscheidung für die bevorstehende Weltmeisterschaft getroffen. Nach dem 1:0-Testspielsieg gegen Neuseeland verkündete der 52-jährige Coach, dass Declan Rice vom FC Arsenal als Vize-Kapitän für das Turnier bestimmt wurde.

Damit geht die Nummer zwei im Hierarchiegefüge an den 27-jährigen Mittelfeldspieler, der damit den jungen Jude Bellingham von Real Madrid überholt. Rice, der bereits 72 Länderspiele absolviert hat und zu den erfahrensten Akteuren im Kader zählt, erhält damit eine weitere Auszeichnung nach einer herausragenden Saison mit Arsenal. Die offizielle Bestätigung an Rice selbst steht noch aus, wie Tuchel mit einem Lächeln einräumte, aber er verwies auf ein Gespräch während einer früheren Länderspielphase, in der er Rice diese Rolle übertragen habe.

Gleichzeitig betonte Tuchel, dass es im Kader viele Führungsspieler gebe und Bellingham dennoch einer der zentralen Starter sei. Die grundsätzliche Rollenverteilung sei damit geklärt: Harry Kane bleibt unumstrittener Kapitän, und Rice übernimmt bei Bedarf die Vertretung. Für England ist dies ein Zeichen der Stabilität auf dem Weg zur Titelmission. Vor dem Turnierstart steht noch ein letzter Test gegen Costa Rica an, bevor die Mannschaft nach Kansas City reist, um sich auf das erste Gruppenspiel gegen Kroatien am 17.

Juni vorzubereiten. Rice und weitere Arsenal-Spieler wie Saka, Madueke und Eze waren erst am Wochenende nach dem Champions-League-Finale und zusätzlichen freien Tagen zum Trainingslager in Florida gestoßen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

England WM 2026 Thomas Tuchel Declan Rice Harry Kane Jude Bellingham Vize-Kapitän Three Lions Arsenal Nationalmannschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Englands mühsamer Sieg: Trainer Tuchel kritisiert erste Halbzeit nach Testspiel gegen NeuseelandDie englische Nationalmannschaft gewinnt in Tampa knapp gegen Neuseeland. Trainer Thomas Tuchel ist mit der ersten Halbzeit unzufrieden und analysiert die Probleme. Kapitän Harry Kane erzielt das Siegtor.

Read more »

Presse: 'England und Tuchel müssen jetzt ernst machen'Die englische Nationalmannschaft um Trainer Thomas Tuchel gewinnt zwar ihren vorletzten Test vor der WM - doch Euphorie kommt in England noch nicht auf.

Read more »

Englands durchwachsener Test unter Tuchel: Spielpraxis trotz widriger UmständeDie englische Nationalmannschaft startet mit einem unbefriedigenden Unentschieden in die Ära Thomas Tuchel. Auf dem holprigen Rasen in Tampa zeigen die Three Lions eine mangelnde taktische Disziplin, steigern sich aber in der zweiten Hälfte. Der Trainer und die Spieler relativieren die Leistung mit Verweis auf äußere Bedingungen und kurze Vorbereitungszeit.

Read more »

Englands WM-Vorbereitung: Tuchel sucht noch nach Form und der optimalen AufstellungThomas Tuchel ist nach dem müden Testspielsieg gegen Neuseeland nicht zufrieden. Die BBC mahnt, England müsse jetzt ernst machen. Gegen Costa Rica bietet sich die letzte Chance, die Wunschelf zu finden.

Read more »