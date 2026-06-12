Thomas Tuchel erwägt Umstellung auf Jude Bellingham als Mittelstürmer

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel denkt öffentlich über eine ungewöhnliche Positionsänderung für Jude Bellingham nach. Der Real-Madrid-Star könnte im WM-Turnier als "falsche Neun" agieren, wie ein Testspiel gegen Costa Rica bereits zeigte.

Thomas Tuchel , der 52-jährige Coach der englischen Nationalmannschaft , hat mit einer überraschenden taktischen Überlegung für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Trainer kann sich vorstellen, den 22-jährigen Real-Madrid-Star Jude Bellingham künftig deutlich weiter vorne einzusetzen, möglicherweise sogar als klassischen Mittelstürmer .

Diese Möglichkeit wurde bereits im letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen Costa Rica erprobt, das England mit 3:0 gewann. Nachdem Kapitän Harry Kane etwa eine halbe Stunde vor Schluss ausgewechselt worden war, entschied sich Tuchel gegen die Hereinnahme eines traditionellen Stürmers. Stattdessen rückte Bellingham in die offensivste Position. Ob diese Variante auch im Verlauf der Weltmeisterschaft eine Rolle spielen könnte, lässt Tuchel offen: "Vielleicht sehen wir das im Turnier", sagte er laut britischen Medien.

"Es ist einfach. Jude kann die Nummer 9 spielen, fast in einer freien Rolle. Er kann sich ins Mittelfeld fallen lassen, in die Halbräume gehen und Dribblings starten.

" Besonders beeindruckt zeigt sich Tuchel von der Torgefahr des jungen Spielers: "Jude hat die Persönlichkeit, Tore zu erzielen, entscheidend zu sein und in den Strafraum zu kommen", erklärte der Trainer. "Ich wollte das zumindest für ein paar Minuten sehen. Mal schauen.

" Dabei stehen England mit Ollie Watkins und Ivan Toney eigentlich zwei klassische Alternativen für die Position hinter Kane zur Verfügung, beide wurden von Tuchel für den WM-Kader nominiert. Dennoch scheint Bellingham durch seine Vielseitigkeit und athletische Präsenz eine zusätzliche, hochinteressante Option für die Offensive zu werden. Für Gesprächsstoff sorgte Bellingham auch durante des Tests gegen Costa Rica. Nach einem Foul an ihm griff er zunächst den Ball und schien den fälligen Elfmeter selbst ausführen zu wollen.

Kurz darauf überließ er die Ausführung jedoch seinem Teamkollegen Anthony Gordon, der sicher zum 2:0-Endstand verwandelte. Was auf den ersten Blick nach einem Streit oder einer internen Meinungsverschiedenheit aussah, hatte laut Tuchel einen einfachen, logistischen Grund: "Es gab einfach viele Auswechslungen und dann war die Reihenfolge der Schützen nicht mehr klar", erklärte der englische Coach. Von einem Konflikt könne keine Rede sein. Gordon selbst betonte nach dem Spiel gelassen: "Ich liebe den Druck bei Elfmetern.

" Der Fokus richtet sich nun wieder auf Bellingham und seine mögliche Schlüsselrolle im englischen WM-Plan. Kurz vor dem Turnierstart deutet vieles darauf hin, dass Tuchel für seinen Superstar eine ganz besondere, flexible Rolle im Kopf hat, die über die eines klassischen Achters hinausgeht. Die Möglichkeit, Bellingham als falsche Neun oder beweglichen Angreifer zu positionieren, könnte Englands Angriffsoptionen deutlich variabler machen und Gegnern zusätzliche taktische Rätsel aufgeben.

Diese experimentelle Ausrichtung unterstreicht Tuchels Bestreben, das Maximum aus seiner talentierten Mannschaft herauszuholen, und zeigt, dass er bereit ist, bewährte Systeme zu hinterfragen. Für die bevorstehende Weltmeisterschaft bedeutet dies, dass England nicht nur durch individuelle Klasse, sondern auch durch taktische Flexibilität auffallen könnte, wobei Bellingham als zentraler, adaptiver Spielmacher in vorderster Linie im Mittelpunkt steht





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