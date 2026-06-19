Thomas Tuchel ist nicht bei bester Laune

Der ehemalige Bayern-Coach ist verärgert über die Position der Fotografen während der Nationalhymne. Der Verband hat die Abläufe geändert, aber Tuchel ist nicht zufrieden.

Der ehemalige Bayern-Coach Thomas Tuchel ist nicht wirklich bei bester Laune. Ihn verärgerte eine Szene kurz vor Anpfiff der WM-Spiele. Bei der Nationalhymne versperrten ihm zahlreiche Fotografen die Sicht auf seine Spieler.

Insbesondere, die Position der Fotografen zu ändern, denn ich konnte meine Mannschaft während der Nationalhymne nicht sehen, und ich hatte mich so auf diesen Moment gefreut. Es war heute ein ganz besonderer Moment, und ich stand einen halben Meter entfernt vor 50 Fotografen und konnte keinen einzigen Spieler sehen. Das hat mir das Erlebnis ein wenig verdorben. Der Verband reagierte, änderte die Abläufe vor dem Anpfiff der WM-Spiele.

Die Fotografen rücken enger zusammen, während die Trainer links und rechts versetzt von der Traube und abseits der Trainerbänke stehen. Nun berichtet die englische Zeitung Daily Mail, dass diese Änderung Tuchel nicht wirklich besänftigen würde. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass der ehemalige Bayern-Coach einen Kompromiss akzeptieren würde, bei dem er sich mit seinem Trainerstab von der Bank entfernen müsste. Daher sei nicht auszuschließen, dass die Fifa zumindest im Falle Tuchels eine andere Lösung finden müsse.

Bei Spielen der englischen Nationalmannschaft im Wembley-Stadion positionieren sich die Fotografen während der Hymnen beispielsweise zwischen den Trainerbänken und schränken so die Sicht der Trainer nicht ein. Da die Stadien in den USA hauptsächlich auf Football-Spiele ausgelegt sind, ist an den Trainerbänken aber weniger Platz. Möglich also, dass der Fotografen-Zoff zwischen Tuchel und der Fifa auch bei den kommenden England-Gruppenspielen, die in Foxborough gegen Ghana und East Rutherford gegen Panama stattfinden, weitergeht





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