Thomas Tuchel: Kader-Entscheidung für den Engländer nicht nachvollziehbar

Thomas Tuchel, Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, hat die Entscheidung für den Kader kritisiert. Der Engländer sieht die Entscheidung von Tuchel nicht nachvollziehbar und sieht sich auf der falschen Seite einer Entscheidung gelandet.

Kader der englischen Nationalmannschaft hat es dennoch nicht gereicht. Der Engländer kann die Entscheidung von Cheftrainer Thomas Tuchel (52) nicht nachvollziehen. Bei "The Times" erklärt Gibbs-White: "Ich weiß selbst, dass ich mehr als genug getan habe, um im Kader zu stehen.

". Doch stattdessen setzt der englische Chefcoach im offensiven Mittelfeld auf Jude Bellingham (22), Morgan Rogers (23) und Eberechi Eze (27). Auf dieser Position hat Tuchel die Qual der Wahl. Auch Fanlieblinge Cole Palmer (24) und Phil Foden (25) müssen zu Hause bleiben.

Foto: Action Images via Reuters Seit 12 Länderspielen steht Tuchel für die englische Nationalmannschaft als Chef an der Seitenlinie. In sieben Spielen davon stand Gibbs-White im Kader - viermal kam er zum Einsatz. Bei den letzten beiden Nominierungen im November und März spielte der Kapitän von Nottingham Forest aber keine Rolle.

"Ich bin schlicht auf der falschen Seite einer Entscheidung gelandet. Während meiner Karriere habe ich das schon öfter erlebt, deshalb werde ich nur stärker zurückkommen", so der Mittelfeldmann. Nicht alle Fans können die Kader-Entscheidungen des deutschen Trainers nachvollziehen. Dieser erklärte bei der Präsentation: "Wir versuchen, das bestmögliche Team zu bauen – nicht einfach die 26 talentiertesten Spieler auszuwählen.

Wir sind rund um die Uhr zusammen, nicht wie im Vereinsfußball mit einem freien Tag. Wir haben uns viele Gedanken über diese weichen Faktoren gemacht und darüber, wie wir die richtige Chemie im Team entwickeln können. Ich denke, wir haben die richtige Balance gefunden.

". Nur Elliot Anderson (23) hat es vom Tabellen-Sechzehnten aus Nottingham in den 26er-Kader der englischen Nationalmannschaft geschafft





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