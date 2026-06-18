Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel gewinnt sein erstes WM-Spiel gegen Kroatien, äußert sich auf der Pressekonferenz jedoch kritisch zur Hymnenzeremonie. Er schildert, wie Fotografen ihm die Sicht auf seine Mannschaft nahmen, und dankt anschließend seinem Umfeld für den Werdegang.

Thomas Tuchel , der 52-jährige Trainer der englischen Nationalmannschaft , feiert einen spektakulären Einstand bei der Weltmeisterschaft . England gewinnt das erste Gruppenspiel gegen Kroatien mit 4:2. Doch trotz des deutlichen Sieges äußert Tuchel auf der Pressekonferenz deutliche Kritik an der FIFA P.

Eine brasilianische Journalistin spricht ihn auf seine Gefühle an, woraufhin er emotional wird und sein Unverständnis über die Positionierung der Fotografen während der Hymnenzeremonie äußert. Er beschreibt, wie ihn eine Wand aus 50 Fotografen nur einen halben Meter vor sich daran gehindert habe, seine Mannschaft zu sehen, was den besonderen Moment für ihn getrübt habe. Er flehe die FIFA an, dies zu ändern.

Tuchel blickt zurück auf seinen Karriereweg, der ihn von der U14 über verschiedene Bundesliga-Vereine wie Mainz, Dortmund und Bayern schließlich zum englischen Nationaltrainer führte. Er betont, dass er niemals alleinankam und dankt seiner Familie, Freunden und Kollegen für die Unterstützung. Schritt für Schritt seien seine Träume größer geworden, bis er schließlich die verrückte Chance erhielt, im Profifußball zu arbeiten. Seit gestern spüre er den Geist der Weltmeisterschaft und fühle sich lebendig wie nie, er wolle an keinem anderen Ort sein.

Die nächsten Spiele für England bestreitet Tuchel am Dienstag gegen Ghana in Boston und am Samstag, den 27. Juni, gegen Panama in New York. Die Spiele werden live auf ARD und Magenta TV übertragen





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