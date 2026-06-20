Thomas Tuchel's Mut and Skill Lead England to Victory

Thomas Tuchel's tactical decisions and leadership skills led England to a 4-2 victory over Croatia in their World Cup opener, earning praise from Wayne Rooney.

Thomas Tuchel (52) hat England mit einem 4:2 gegen Kroatien erfolgreich in die Weltmeisterschaft geführt – und dafür prominentes Lob kassiert. Ex-Torjäger Wayne Rooney (40) zeigt sich von der Vorstellung des deutschen Teamchefs beeindruckt und feiert vor allem dessen Mut an der Seitenlinie.

"Die besten Trainer sind Zocker", sagte der frühere England-Kapitän bei der BBC. Genau das habe Tuchel im ersten WM-Spiel bewiesen. Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte die Partie für die Three Lions noch einmal unangenehm werden. England führte bereits komfortabel, kassierte aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer zum 3:2.

Statt anschließend auf Sicherheit zu setzen, wählte Tuchel jedoch einen anderen Ansatz. Nach einer von den Spielern gelobten Halbzeitansprache griff der Nationaltrainer in der 72. Minute tief in die Trickkiste und brachte mit Marcus Rashford, Bukayo Saka und Morgan Rogers gleich drei offensive Kräfte. Rooney: "Ich liebe das.

Ich liebe diese Einwechslungen. Ich liebe es, wie positiv Thomas Tuchel war", sagte der Rekordtorjäger der Three Lions. Der frühere Manchester-United-Star ist überzeugt, dass viele Trainer in dieser Situation anders gehandelt hätten.

"Jeder hätte sich fragen können: Warum bringt er nicht einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen weiteren Abwehrspieler? ", sagte Rooney. Doch Tuchel habe bewusst das Risiko gesucht.

"Er hat gezockt und auf Sieg gespielt, um das Spiel zu entscheiden. Und das hat sich bezahlt gemacht.

". Für Rooney zeigt genau das die Qualität eines Spitzentrainers. Anstatt die Kroaten kommen zu lassen und auf das Ergebnis zu reagieren, habe Tuchel die Kontrolle über die Partie behalten wollen.

"Es ist mutig, es zeigt, dass er die Kontrolle über das Spiel haben und es gewinnen will", lobte Rooney. Am Ende ging der Plan voll auf. Zwar brachte Tuchel in der 80. Minute mit Djed Spence doch noch einen Verteidiger.

Ausgerechnet dieser wurde jedoch wenige Minuten später zum entscheidenden Mann. Spence bereitete das 4:2 durch Rashford vor und beseitigte die letzten Zweifel am englischen Auftaktsieg





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