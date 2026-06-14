Thomas Tuchel setzt auf Bruderschaft statt Stars: Englands WM‑Kader im Fokus

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel wählt bewusst auf Starspieler zu verzichten und legt stattdessen Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt. Die Entscheidung löst Diskussionen aus, doch Tuchel hofft, damit die Chancen auf den WM‑Titel zu erhöhen.

England steht erneut im Fokus der Fußball welt, denn das Land träumt davon, nach der diesjährigen Endrunde den WM-Titel zu holen. Doch die Vorfreude wird von einer wachsamen Öffentlichkeit und kritischen Experten begleitet, die jedes Detail der Kaderzusammenstellung bis ins kleinste Detail hinterfragen.

Im Zentrum der Diskussion steht Nationaltrainer Thomas Tuchel, der mit 52 Jahren bereits ein erfahrener Taktiker ist, aber zugleich für kontroverse Entscheidungen sorgt. Besonders umstritten war seine Entscheidung, vier der bekanntesten Stars der englischen Nationalmannschaft nicht für das Turnier anzumelden. Harry Maguire, der erfahrene Innenverteidiger, Phil Foden, das kreative Offensivtalent, Cole Palmer, ein Nachwuchsstürmer mit großem Potential, und Trent Alexander‑Arnold, der dynamische Rechtsverteidiger, blieben zu Hause.

Diese Auswahl fiel nicht aus einer Laune heraus, sondern war das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die Tuchel bereits zu Beginn des Jahres klar formuliert hatte. Er sah in der traditionellen Star‑Aufstellung nicht den entscheidenden Erfolgsfaktor, sondern setzte auf ein Prinzip, das er als "Bruderschaft" bezeichnet. Diese Bruderschaft beruht laut dem Trainer auf tiefem gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamer Wertehaltung und speziellen Ritualen, die das Team als Einheit zusammenhalten sollen





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