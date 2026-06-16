Thomas Tuchel und der Druck der WM: Leistungsklausel im Vertrag sorgt für Unsicherheit

Vor dem ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft bei der WM wird in England über Thomas Tuchels Vertrag diskutiert. Eine Leistungsklausel könnte bei einem Scheitern des Teams das Aus für den Trainer bedeuten. Zudem gibt es sportliche Entscheidungen, die für Gesprächsstoff sorgen.

Thomas Tuchel steht im Fokus der englischen Fußball öffentlichkeit, kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft mit den Three Lions. Der deutsche Coach, der im Februar seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat, muss bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko liefern.

Eine Leistungsklausel im Vertrag, die von FA-Boss Mark Bullingham bestätigt wurde, könnte bei einem Misserfolg eine vorzeitige Trennung ermöglichen. Die vorzeitige Verlängerung war bereits zuvor kritisiert worden, doch Bullingham verteidigt sie mit Tuchels Qualitäten als Top-Trainer. Im sportlichen Bereich nominierte Tuchel den Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah nach, während er auf die mögliche Alternative Trent Alexander-Arnold verzichtet, was weitere Diskussionen auslöst





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