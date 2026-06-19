Thomas Tuchel zeigt auch beim Baseball Klasse: Erster Pitch nach England-Sieg

Nach dem Auftaktsieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien warf Trainer Thomas Tuchel den ersten Pitch bei einem MLB-Spiel. Mit Harry Kane und anderen Spielern sorgte er für einen besonderen Teamausflug.

Thomas Tuchel zeigt nicht nur als Trainer der englischen Nationalmannschaft eine starke Leistung, sondern auch beim Baseball . Nach dem beeindruckenden 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien warf der deutsche Coach den traditionellen ersten Pitch beim MLB-Spiel zwischen den Kansas City Royals und den St. Louis Cardinals.

Gemeinsam mit seinen Spielern Dan Burn, Djed Spence und Kapitän Harry Kane tauchte Tuchel im Kauffman Stadium auf. Die vier überreichten den Royals speziell angefertigte Baseball-Trikots in England-Optik, bevor Tuchel den Pitch ausführte. Harry Kane lobte seinen Trainer: 'Er hat einen Strike geworfen, also Hut ab vor ihm. Das ist nicht einfach.

' Der Bayern-Star schrieb auf der Plattform X von einem 'tollen Erholungstag mit den Jungs'. Auch zahlreiche Mitglieder von Tuchels Trainerteam waren mit dabei, darunter die Co-Trainer Anthony Barry und Justin Cochrane, Torwarttrainer Hilario sowie Chef-Analyst James Melbourne. Sie alle verfolgten den Pitch-Auftritt ihres Chefs aus nächster Nähe. Die Royals feierten im Anschluss einen deutlichen 14:6-Heimsieg gegen die Cardinals, was die Stimmung im Team zusätzlich hob.

Die englische Mannschaft hatte sich nach dem erfolgreichen Start in die Weltmeisterschaft eine kurze Auszeit gegönnt. Nur knapp 7 Kilometer vom Kauffman Stadium entfernt, im Swope Soccer Village, hat die Mannschaft ihr Teamquartier eingerichtet. Während die Stammkräfte am Tag nach dem Auftaktsieg komplett entspannen konnten, stand für die Ersatzspieler ein kurzer Test gegen die Amateure von Sporting Kansas City auf dem Programm.

Dabei kamen auch Dan Burn und Djed Spence zum Einsatz, die in der Startelf gegen Kroatien nicht berücksichtigt worden waren. Der Test wurde über zweimal 25 Minuten ausgetragen und endete mit einem deutlichen 5:1-Erfolg für die Engländer. Besonders auffällig war Ivan Toney, der drei Treffer erzielte und damit seine Form unter Beweis stellte. Toney, der in der Liga bei Brentford spielt, könnte sich damit für weitere Einsätze im Turnier empfehlen.

Die englischen Fans zeigten sich begeistert von der lockeren Atmosphäre innerhalb des Teams, die auch Harry Kane am Spielfeldrand in einem coolen Outfit unterstrich. Der nächste Gegner Englands in der Gruppe L ist am kommenden Dienstag in Boston die Nationalmannschaft von Ghana. Das Spiel wird um 22.00 Uhr angepfiffen und live in der ARD sowie auf MagentaTV übertragen. Die Vorbereitungen für diese Partie laufen bereits auf Hochtouren, doch zunächst genoss die Mannschaft den freien Tag.

Thomas Tuchel, der erst seit Kurzem das Amt des englischen Nationaltrainers bekleidet, hat sich schnell in die Herzen der Spieler gespielt. Seine lockere Art gepaart mit taktischer Finesse kommt gut an. Der Ausflug zum Baseballspiel war nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern auch eine Gelegenheit, den Teamgeist zu stärken. Die englische Presse berichtet positiv über die Maßnahmen des deutschen Trainers, der auch abseits des Platzes für gute Laune sorgt.

Mit dem Sieg gegen Kroatien hat England ein starkes Zeichen gesetzt, und die Mannschaft ist zuversichtlich, auch gegen Ghana zu bestehen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Three Lions an die gute Leistung anknüpfen können. Fest steht: Thomas Tuchel hat nicht nur als Trainer, sondern auch als Baseball-Werfer überzeugt





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