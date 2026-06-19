Thomas Tuchels Beschwerde über Fotografen führt zu schnellem Regelwechsel bei der WM

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel beklagte nach dem Spiel gegen Kroatien, dass er während der Nationalhymnen wegen der dichten Photographenwand keine Sicht auf seine Spieler hatte. Seine Intervention bei der FIFA zeigte umgehende Wirkung: Für künftige Spiele werden die Fotografen näher zusammenrücken und sich Richtung Mittellinie orientieren, um den Trainern freie Sicht zu geben. Die Änderung wird bereits als Erfolg Tuchels gefeiert.

England s Nationaltrainer Thomas Tuchel kritisiert nach dem Spiel gegen Kroatien die Positionierung der Fotografen während der Nationalhymnen. Während der Hymnen stand er vor einer Mauer von 50 Fotografen , die nur einen halben Meter entfernt waren, und konnte seine Spieler nicht sehen.

Dieses Erlebnis empfand er als störend und er bat die FIFA, die Position der Fotografen zu ändern. Seine Bitte wurde offenbar schnell erhört: Künftig sollen die Fotografen bei den Hymnen näher zusammenrücken und sich stärker in Richtung Mittellinie orientieren, damit Trainer und Betreuer freie Sicht auf ihre Mannschaften haben. Die besondere Situation im AT&T Stadium in Arlington trug dazu bei: Das NFL-Stadion wurde für die WM verbreitert, wodurch der Seitenbereich schmaler wurde und alle enger zusammenrückten.

Tuchel hatte bereits vor dem Spiel mit Gesten seinen Unmut gezeigt. Nach dem 4:2-Sieg against Kroatien wird seine Beschwerde als weiterer Erfolg für den englischen Trainer gefeiert





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