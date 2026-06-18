Thomas Tuchels Halbzeitansprache führt England zum WM-Start Erfolg

Nach dem 3:2-Auftaktsieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien bei der WM 2026 wird Bundestrainer Thomas Tuchel für seine entscheidende Halbzeitansprache und taktische Umstellung gelobt. Stürmer Harry Kane erzielt zwei Tore und zieht mit Gary Lineker gleich.

Vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stand Thomas Tuchel vermehrt in der Kritik . Nach dem Auftaktsieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien wird der deutsche Trainer überwiegend gelobt.

Vor allem seine Halbzeitansprache sei dabei entscheidend für den Spielausgang gewesen. Der 52-Jährige wurde im Vorfeld des Turniers häufig kritisiert, unter anderem waren viele Fans und Experten mit seiner Kadernominierung unzufrieden. Ein großes Lob an den Trainer: Er hat uns in der Halbzeitpause eingesprochen und gesagt, dass wir - falls wir verlieren sollten - zumindest auf unsere eigene Art verlieren würden, so ein Spieler. Ich glaube, genau das hat man daran gesehen, wie wir in die zweite Halbzeit gestartet sind.

Wir haben Vollgas gegeben, und dem hatten sie nichts entgegenzusetzen. Auch die Rundfunkanstalt BBC lobte den deutschen Trainer: Das war ein Spiel, von dem man keinen Moment den Blick abwenden konnte - sei es wegen Tuchels eiskalter Wut in der ersten Halbzeit oder wegen der Offensivwelle in der zweiten Halbzeit, die dazu führte, dass Englands Nationaltrainer sich nach dem Spiel in die Arme seines Landsmanns warf.

Die US-amerikanische Zeitung New York Times hob den positiven Einfluss von Tuchels Halbzeitansprache hervor, nachdem beide Mannschaften mit einem 2:2 in die Kabine gegangen waren: Tuchels Ansprache muss bereits als eine der entscheidendsten Halbzeitansprachen in der Geschichte der englischen Weltmeisterschaften in die Annalen eingehen. Wir sind nach der Pause Vollgas gegangen, das müssen wir immer machen, sagte der Stürmer von Bayern München, der nun Englands WM-Rekordschütze ist und mit Gary Lineker gleichzog: Alle haben es toll gemacht, und das war ein guter Gegner.

Die Kroaten mit Altstar Luka Modric stellten für das Team von Thomas Tuchel letztlich keine zu große Hürde dar. Das war vor allem dem 32 Jahre alten Kane zu verdanken. Erst verwandelte er einen von Modric verursachten Foulelfmeter im zweiten Versuch, dann traf er überragend per Kopf, wie der Kroate Josip Stanisic anerkennend lobte. Wie Lineker steht Kane jetzt bei zehn WM-Treffern.

Dabei hatte es zunächst nicht nach einer Kane-Gala ausgesehen. Denn der Kapitän war beim ersten Elfmeter an Dominik Livakovic gescheitert, der kroatische Torhüter hatte sich aber zu früh bewegt. Und so durfte Kane erneut ran - und traf. Diesmal gab das 1:0 den Engländern nicht viel Sicherheit, in der ersten Halbzeit ging es munter hin und her.

Dann griff Tuchel entscheidend ein. Direkt nach der Halbzeit traf Jude Bellingham, kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Marcus Rashford für die Entscheidung





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