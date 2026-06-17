Eine Analyse der Kaderentscheidungen von Thomas Tuchel als deutscher Nationaltrainer Englands, die Kontroversen ausgelöst haben, und der dahinterstehenden Taktik.

Thomas Tuchel , der deutsche Nationaltrainer der englischen Fußballmannschaft, steht nach seiner Kader-Bekanntgabe für bevorstehende Turniere in der Kritik, da große Namen wie Phil Foden, Trent Alexander-Arnold und Harry Maguire fehlen.

Doch Porträtist und Experte Müller äußert eine interessante Beobachtung: Er vermutet, dass einige Engländer Probleme damit haben, dass ein Deutscher auf der Trainerbank sitzt, und dass selbst ein möglicher WM-Titel von einigen möglicherweise nicht voll anerkannt würde. Tuchel hingegen hat mit einer perfekten WM-Qualifikation und einer klugen Kaderzusammenstellung bereits seine Kritiker verstummen lassen.

Sein Ansatz zielt darauf ab, ein harmonisches Team zu formen, das ausgewogen ist und auf die spezifischen Anforderungen eines langen Turniers zugeschnitten ist, anstatt sich an Werbepartner oder öffentliche Erwartungen zu orientieren. Müller betont, dass Tuchel bewusst auf Alphatierchen verzichtet und auf Spieler setzt, die in der aktuellen Saison nicht ihre stärkste Leistung zeigten, aber für Sondersituationen wichtig sein könnten. Die Nicht-Nominierung der Stars sei somit rein sportlich begründet.

Tuchels Entscheidung wird als strategisch klug erachtet, um das größtmögliche Potenzial für den Titel zu entfalten. Das erste wichtige Spiel steht am Mittwoch an, und alle Augen werden darauf gerichtet sein, wie sich der neu zusammengestellte Kader präsentiert und ob Tuchels Konzept aufgeht





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